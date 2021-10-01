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Breaking Defense: Польша разместит вторую эскадрилью F-35 на авиабазе Свидвин
Армия
Breaking Defense: Польша разместит вторую эскадрилью F-35 на авиабазе Свидвин
pixabay.com

Варшава, 1 октября. Командование ВВС Польши разместит вторую эскадрилью истребителей F-35A на авиабазе Свидвин в северо-западной части страны.

Как сообщает Breaking Defense, планы польских военных стали известны от вице-президента американской корпорации Lockheed Martin Джей Ар Макдональда. Выступая на военной выставке MSPO в городе Кельце, он случайно раскрыл информацию о возможном месте дислокации самолетов, которые в перспективе поступят из США.

По словам Макдональда, сейчас на авиабазе Свидвин находятся 12 самолетов Су-22М4 и шесть Су-22УМ3К. Их используют для подготовки польских летчиков.

Ранее сообщалось, что польское командование изначально намеревалось отправить истребители F-35 на базу в городе Мальборк, который находится в 80 километрах от Калининградской области, но быстро отказалось от этой идеи. По данным «Царьграда», в Польше также был представлен доклад о расходах на обслуживание американских самолетов. Аналитики пришли к выводу, что использование F-35 может нанести серьезный ущерб бюджету страны.

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польша f-35 свидвин
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