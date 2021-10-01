Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 21:17
21:15
Общество
Дочь покойного Стива Джобса произвела фурор на модном показе в Париже
21:13
Происшествия
Самолет компании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани
21:12
Происшествия
Экс-директор Черкизовского рынка Исмаилов стал фигурантом дела об организации убийств
21:12
Шоу-бизнес
Пугачева выразила слова поддержки потерявшей мужа Хакамаде
21:09
Общество
Экс-футболист Роденков и политолог Скориков: Победа ФК «Шериф» — стимул развиваться
21:08
Общество
Disney выплатит Йоханссон 40 млн долларов компенсации после скандала с «Черной Вдовой»
21:08
Весь мир
Трюдо отправился в отпуск вместо церемонии в память о погибших детях индейцев
21:06
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе признался, что может «поплакать в жилетку» жены Егора Дружинина
21:05
Политика
Политолог Солонников о шансах Саакашвили вновь стать президентом Грузии
21:04
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала появившийся благодаря «Ледниковому периоду» пресс
Все новости

Политолог Скориков считает, что игроки «Шерифа» могут попасть в сборную России

  /   Обновлено: 01 октября 2021 20:46
Спорт
Политолог Скориков считает, что игроки «Шерифа» могут попасть в сборную России
fc-sheriff.com  /  пресс-служба ФК Шериф

Санкт-Петербург, 1 октября. Игроки «Шерифа» имеют шанс попасть в сборную РФ по футболу, заявил политолог Иван Скориков. Он напомнил, что свою спортивную карьеру в молдавском клубе начинал Александр Ерохин.

«Шериф» — популярная молдавская команда, на матчи которой ходит множество болельщиков, отмел эксперт. Кроме того, есть хорошие поля и брендированные магазины. При этом, как отметил политолог, в команде присутствует много легионеров, поскольку нет лимита на это.

«Стартовый состав сильнейший, но академия «Шериф» работает и в будущем, глядя на успехи команды, молодежь не будет уезжать и будет понимать, что можно заниматься футболом здесь, и составит конкуренцию футболистам», — пояснил политолог на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По его мнению, игроки из «Шерифа» могут оказаться в национальной команде России. Некоторые российские футболисты, в частности, Ерохин, делали первые шаги именно в этом клубе.

«Шериф» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов выиграл у мадридского «Реала» со счетом 2:1. В ходе матча отличились Джасурбек Яхшибоев и Себастьян Тиль (оба — «Шериф»), Карим Бензема («Реал»).

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Политолог Скориков считает, что игроки «Шерифа» могут попасть в сборную России
футбол лига чемпионов скориков шериф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru