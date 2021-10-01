Политолог Скориков считает, что игроки «Шерифа» могут попасть в сборную России

Санкт-Петербург, 1 октября. Игроки «Шерифа» имеют шанс попасть в сборную РФ по футболу, заявил политолог Иван Скориков. Он напомнил, что свою спортивную карьеру в молдавском клубе начинал Александр Ерохин.

«Шериф» — популярная молдавская команда, на матчи которой ходит множество болельщиков, отмел эксперт. Кроме того, есть хорошие поля и брендированные магазины. При этом, как отметил политолог, в команде присутствует много легионеров, поскольку нет лимита на это.

«Стартовый состав сильнейший, но академия «Шериф» работает и в будущем, глядя на успехи команды, молодежь не будет уезжать и будет понимать, что можно заниматься футболом здесь, и составит конкуренцию футболистам», — пояснил политолог на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По его мнению, игроки из «Шерифа» могут оказаться в национальной команде России. Некоторые российские футболисты, в частности, Ерохин, делали первые шаги именно в этом клубе.

«Шериф» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов выиграл у мадридского «Реала» со счетом 2:1. В ходе матча отличились Джасурбек Яхшибоев и Себастьян Тиль (оба — «Шериф»), Карим Бензема («Реал»).