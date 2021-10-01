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Сторонница Саакашвили из Украины назвала провокацией сообщения о его задержании в Грузии

  /   Обновлено: 01 октября 2021 20:08
Политика
Сторонница Саакашвили из Украины назвала провокацией сообщения о его задержании в Грузии
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Киев, 1 октября. Сообщения о задержании бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили являются провокацией, считает руководитель организации «Офис простых решений и результатов» Мария Барабаш.

Стоит отметить, что организация, исполнительным директором которой является Мария Барабаш, была создана на Украине по инициативе самого Саакашвили.

«Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн», — написала сторонница бывшего президента Грузии в соцсети.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили ранее сообщил о задержании Саакашвили, который приехал в страну на фоне проведения выборов в органы местного самоуправления.

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украина саакашвили грузия
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