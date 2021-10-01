Юные и жестокие: резонансные случаи насилия, совершенного детьми и подростками

Подростковая жестокость порой не знает границ и пугает даже взрослого человека, закаленного ежедневным потоком новостей о происшествиях. Однако страшные случаи происходят регулярно: от избиений во дворе школы до шокирующих убийств, снятых на камеры смартфонов и выложенных в Сеть.

ФАН решил вспомнить несколько подобных историй, которые развернулись в нашей стране в последние годы. Подробности читайте в материале.

Ульяновская область, 2016

Начало нового года в Карсунском колледже (Ульяновская область) выдалось жестоким и резонансным. Две студентки затащили первокурсницу-сироту в женский туалет общежития, где несколько минут избивали. После девушки решили провести с ней «гигиеническую процедуру» и вымыли голову бедняжки в одном из унитазов. Причиной такого назидательного издевательства стало то, что у жертвы якобы были вши, которыми она заразила студенток.

Красноярск, 2017

В ноябре 2017 года 14-летнюю школьницу госпитализировали в одну из больниц Красноярска. Оказалось, что девочку жестоко избила одноклассница, с которой у той началась потасовка из-за личной неприязни. В ходе конфликта, переросшего в драку, восьмиклассница получила серьезные травмы головы. К сожалению, они стали причиной не только госпитализации — в начале декабря СМИ облетела новость, что девочка скончалась.

freepik.com / Designed by Freepik

Республика Коми, 2017

Февраль 2017 года для Республики Коми стал по-настоящему мрачным: в поселке Елецкий после нескольких дней поисков было обнаружено тело 12-летнего мальчика. Как установило следствие, сверстники позвали погибшего на так называемую «стрелку», в ходе которой ему было нанесено несколько ударов ножом. Скончавшегося на месте ребенка виновные попытались закопать в сугроб, где спустя время тело обнаружили следователи.

Смоленск, 2017

Весной 2017 года группа школьников из Смоленска запустила настоящий «гладиаторский» стрим, ареной для которого стал задний двор учебного заведения. В прямой трансляции в «Перископе» участвовали две девочки-подростка, решившие жестоким образом выяснить, кто больше достоин любви одного и того же молодого человека. Кадры с этим зрелищем ожидаемо набрали сотни лайков и разлетелись по Сети.

Свердловская область, 2018

Убийство в городе Березовском Свердловской области поражает своей свирепостью. В августе 2018 года четверо подростков, а также их 13-летняя подруга-«оператор» встретили на улице местного жителя, инвалида с дефектом речи. Дикая компания загнала его за гаражи, где молодые люди издевалась над парнем, снимая происходящее на камеру. В результате полученных травм — один из подростков прыгал на голове у юноши — тот скончался на месте. Справедливого наказания для малолетних преступников требовал весь город.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде группа школьников избила 11-летнюю девочку. Информация об избиении поступила в полицию из больницы, куда ребенка доставили с диагнозом «тупая травма живота».