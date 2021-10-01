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Экс-футболист Роденков назвал молодое поколение спортсменов слабохарактерным

  /   Обновлено: 01 октября 2021 20:46
Спорт
Экс-футболист Роденков назвал молодое поколение спортсменов слабохарактерным
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 октября. Бывший нападающий «Зенита» Юрий Роденков высказался о молодом поколении спортсменов. Он уверен, что современным футболистам не хватает характера для достижения целей.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию, в которой гости и эксперты обсудили результаты прошедших игр Лиги чемпионов сезона-2021/22. Бывший спортсмен Роденков в беседе с журналистами подчеркнул, что несмотря на все жалобы, на становление спортсмена влияет лишь один фактор — его характер.

Экс-зенитовец отметил, что в свое время он тренировался где придется, это могли быть каменистые поверхности, гравий и прочие площадки, не приспособленные к игре. Он считает, что, несмотря на роскошные условия для тренировок, молодые спортсмены не хотят завоевывать звания и стараться. Все дело в том, что новое поколение сильно отличается от тех великих футболистов, которых до сих пор помнят россияне.

«Поколение молодое — оно другое. Это поколение компьютера, гаджетов, они не готовы бороться, они слабохарактерные, не видят борьбы... У нас было желание играть, выйти, бороться, именно характер влияет», — подчеркнул спортсмен.

Ранее Роденков в рамках пресс-конференции предсказал итог участия петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов. По мнению эксперта, команда может достойно себя показать.

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Зенит патриот роденков
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