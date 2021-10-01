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Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию ради помощи народу
Политика
Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию ради помощи народу
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Тбилиси, 1 октября. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что приехал в Грузию ради помощи народу. Его обращение было опубликовано в социальной сети Facebook.

Саакашвили обратился к жителям Грузии, сообщив о своем приезде в страну. Когда было записано обращение неизвестно, однако в ходе своего выступления экс-президент пообещал грузинским гражданам, что 3 октября будет «праздноваться победа».

«Я приехал, чтобы помочь вам, другого выбора у нас не было. Я ничего не боюсь и призываю вас не бояться», — заявил он.

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее сообщил о задержании Саакашвили. По словам Гарибашвили, бывшего президента Грузии перевели в пенитенциарное учреждение.

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