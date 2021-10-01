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Калашникова пристыдила Цымбалюк-Романовскую за жесткие слова про овдовевшего Шаляпина

  /   Обновлено: 01 октября 2021 19:58
Шоу-бизнес
Калашникова пристыдила Цымбалюк-Романовскую за жесткие слова про овдовевшего Шаляпина
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 1 октября. Певица Анна Калашникова ответила на заявления пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской о недоверии к певцу Прохору Шаляпину. Артистка упрекнула ее в неэтичных высказываниях.

Певец Прохор Шаляпин потерял супругу, бизнесвумен Татьяну Клаудию Девис, которая скончалась из-за осложнений на фоне заражения COVID-19. Многие звезды поспешили выразить соболезнования музыканту. Однако экс-избранница артиста Виталина Цымбалюк-Романовская не прониклась трагедией овдовевшего Шаляпина и заявила, что не верит в истории бывшего возлюбленного.

Жесткие слова пианистки возмутили артистку Анну Калашникову. Певица упрекнула Цымбалюк-Романовскую за неэтичные и неуместные высказывания.

«Мне также симпатична Татьяна, она была хорошей женщиной, действительно его любила, и мы все были рады за Прохора. Они правда были счастливы. А слова Виталины мне кажутся очень неэтичными. У человека горе, а она такие вещи говорит. Ему нужны не хейтеры, а поддержка!» — заявила певица в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro.

Как и Цымбалюк-Романовская, Калашникова попытала счастья в отношениях с Шаляпиным, но их роман сошел на нет. Несмотря на это, артистка решила поддержать экс-возлюбленного в тяжелый момент.

На фоне смерти Дэвис стали появляться подозрения, что Шаляпин может завладеть многомиллионным наследством покойной жены. Друг звезды Георгий Кирьянов опроверг эти предположения и вспомнил про брачный контракт, заключенный супругами.

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Все новости / Шоу-бизнес / Калашникова пристыдила Цымбалюк-Романовскую за жесткие слова про овдовевшего Шаляпина
шаляпин цымбалюк-романовская Калашникова
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