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Саакашвили заочно приговорен к девяти годам лишения свободы в Грузии

  /   Обновлено: 01 октября 2021 19:59
Политика
Саакашвили заочно приговорен к девяти годам лишения свободы в Грузии
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Тбилиси, 1 октября. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили заочно вынесли приговор. На родине ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Согласно информации прокуратуры, в Грузии Саакашвили заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Также приговор вынесли по факту избиения депутата Валерия Гелашвили. Бывшего президента приговорили к трем и шести годам соответственно.

Экс-лидер также проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, о погроме телекомпании «Имеди», а также растрате средств из бюджета. Судьи занимаются их рассмотрением, приговоры пока не внесены.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о задержании в стране Михаила Саакашвили. Экс-главу государства доставили в пенитенциарное учреждение.

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саакашвили грузия приговор
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