Саакашвили заочно приговорен к девяти годам лишения свободы в Грузии

Тбилиси, 1 октября. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили заочно вынесли приговор. На родине ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Согласно информации прокуратуры, в Грузии Саакашвили заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Также приговор вынесли по факту избиения депутата Валерия Гелашвили. Бывшего президента приговорили к трем и шести годам соответственно.

Экс-лидер также проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, о погроме телекомпании «Имеди», а также растрате средств из бюджета. Судьи занимаются их рассмотрением, приговоры пока не внесены.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о задержании в стране Михаила Саакашвили. Экс-главу государства доставили в пенитенциарное учреждение.