Рано или поздно, но мысль об инвестициях возникает в голове у многих. Когда жилищный вопрос решен, образование детей определено и есть «финансовая подушка», можно начинать знакомство с фондовым рынком и формировать инвестиционный портфель.

Новичкам кажется, что инвестиции ― это дорого и рискованно. Информации очень много, и разобраться в ней не так-то просто. Однако среди всех инвестиционных инструментов есть то, что подойдет даже тем, кто делает свои первые шаги в качестве инвестора. Сегодня подробно поговорим про паевые инвестиционные фонды (ПИФ): как они работают и насколько надежно вкладывать в них средства.

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Что такое ПИФ и как это работает

Паевой инвестиционный фонд ― не что иное, как не являющийся юридическим лицом имущественный комплекс, который осуществляет управление активами пайщиков на доверительной основе. Иными словами, ПИФ управляет денежными средствами частных инвесторов, вкладывая их в различные финансовые инструменты с целью получения прибыли.

А если описать суть фонда еще проще, то представьте себе следующую ситуацию: вы прилетели в аэропорт Домодедово или Шереметьево, и вам нужно как-то добраться до города. Для этого вы вызываете такси. Но стоимость такой поездки довольно высока, и вы предлагаете разделить ее с вами кому-то из попутчиков. Таким образом, арендуете не всю машину, а фактически платите только за себя. Остальные места в ней оплатят другие. Примерно то же происходит и в ПИФ: вы покупаете только долю того портфеля, который есть. Соответственно, и заработок зависит от размера вашей доли.

Любое частное лицо может приобрести пай, то есть долю в общем портфеле. Впоследствии у владельца есть возможность как продать, так и купить или заложить свою долю. Предполагается, что в результате доверительного управление стоимость пая (или паев) растет. В конечном итоге инвестор продает долю дороже, чем купил, и таким образом получает доход. Важно еще раз отметить, что, то, куда вкладываются деньги держателей доли, решает управляющая компания.

Какие есть паевые фонды

ПИФы отличаются по направлению инвестиций. Так, существуют финансовые паевые фонды. Они инвестируют в инструменты финансового рынка, то есть те, благодаря которым идет перераспределение финансовых ресурсов. К таким инструментам относят депозиты и кредиты, разные ценные бумаги (такие как акции и/или облигации), а также драгоценные камни и металлы. Например, фонд драгоценных металлов и камней представляет собой долю золотовалютных резервов страны и включает в себя драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них. У всех этих инструментов есть свои риски и своя доходность.

Кроме того, существуют паевые фонды недвижимости. Они приобретают недвижимость, чаще всего коммерческую, а доход получают в виде арендных платежей. В активы могут входить имущественные права на участие в долевом строительстве жилых зданий, а также земельные участки. Есть фонды комбинированные, объединяющие в себе несколько типов активов.

В целом фонды, рассчитанные на опытных инвесторов ― их называют квалифицированными, ― имеют дело с любыми активами. Те, что рассчитаны на неквалифицированных инвесторов, стараются направлять средства в низкорисковые инструменты. Такое разделение существует с 2007 года:

Первые, доли которых ограничиваются в обороте. Например, фонды недвижимости, кредитные, венчурные, хедж-фонды и фонды прямых инвестиций, когда средства вкладывают в реальные активы (либо посредством покупки крупного пакета акций предприятия получают контроль над ним). Вторые ― «для всех» (инвестиционные доли в свободном обороте).

Помимо вышеперечисленного, продавать и покупать доли в фонде можно в разное время и разной периодичностью:

В открытых фондах доли приобретаются и погашаются в любой рабочий день. Средства за погашенные доли поступают на счет через несколько дней. Участие в интервальном фонде позволяет купить, а также продать долю исключительно в определенные промежутки времени, чаще всего несколько раз в год. Приобретение доли в закрытом фонде осуществляется исключительно при его формировании, а продажа ― только в момент закрытия фонда.

Доходность

Что касается доходности паевых фондов, тут все не так просто. Согласно законодательству, фонды не имеют права публично заявлять о своих прогнозах по доходности, а только публиковать ранее имеющуюся. Как правило, чтобы оценить, насколько эффективно управление, уровень доходности, который удалось достичь, сопоставляют с так называемым финансовым бенчмарком. Речь идет о национальных фондовых индексах, в частности об индексе РТС, а также индексе ММВБ.

Принято считать, что уровень доходности в фондах под управлением в среднем чуть ниже, чем в случае пассивных стратегий по причине расходов на управление. При этом затраты на управление закон ограничивает до 10% от активов. Эта часть покрывает издержки, то есть скидки и надбавки, а также услуги депозитариев, аудиторов и так далее. Указанные 10% необходимо выплатить со стоимости пая. Помимо этого, налог выплачивается с дохода.

Однако у фондов может быть дополнительная доходность за счет некоторых льгот при уплате налогов. Например, Налоговый кодекс РФ предусматривает возможность получения инвестиционного налогового вычета в случае продажи ценных бумаг, если они куплены не ранее 1 января 2014 года, а подающий на вычет владел ими больше трех лет.

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Плюсы и минусы

По сравнению с другими инструментами, у ПИФов есть свои недостатки и преимущества. Их надо иметь в виду, если вы собираетесь инвестировать. К плюсам паевых фондов можно отнести следующее:

Они финансово доступны, пай можно купить даже за 1000 рублей. Это хороший способ диверсифицировать свой портфель. Деятельность ПИФов жестко контролируется государством. Структура максимально прозрачна и понятна для пайщиков. Текущие операции не облагаются налогом на прибыль. Заплатить налог необходимо только в случае продажи доли при получении дохода. Фондом управляют профессионалы, не нужно тратить слишком много времени, чтобы вникать в их работу. Открытые ПИФы считаются высоколиквидным инструментом. При выводе капитала предусмотрена схема поэтапной оплаты паев.

Безусловно, ни один профессиональный финансовый консультант не посоветует вкладывать все деньги в паевые инвестиционные фонды. Как и любой инструмент, у ПИФов есть свои слабые стороны, которые нужно учитывать и компенсировать иными ценными бумагами, валютой и золотом:

Если сравнивать фонды и инструменты с фиксированной доходностью, по которым возврат средств гарантируется законом (такими являются в том числе депозиты и облигации с высоким рейтингом), они считаются более рисковым инструментом. При этом ПИФы, которые инвестируют исключительно облигации, чей рейтинг достаточно высок, а также банковские депозиты служат инструментом снижения риска с учетом диверсификации. Дополнительные расходы, чтобы оформить и хранить инвестиционные сертификаты. Необходимость выплачивать комиссию как в период получения дохода, так и при убытках. Размер комиссии до 5% от стоимости активов. Возможны некоторые ограничения для открытых паевых инвестиционных фондов со стороны законодательства в том, что касается выбора бумаг для инвестирования. Выбор для частного инвестора ничем не ограничен, он может приобретать любые ценные бумаги, какие считает нужным. Чтобы возместить расходы на выдачу и погашение долей, существуют скидки и надбавки. Последние представляют собой средства, дополнительно выплачиваемые к стоимости доли при получении. Надбавка не должна быть больше 1,5% от цены пая. Скидку управляющая компания удерживает из стоимости доли при ее погашении, она должна быть не более 3% от цены пая.

Федеральное агентство новостей /

Как сделать выбор

Список ПИФов в России можно посмотреть в открытых источниках в интернете. Активами управляют банковские и финансовые организации, страховые компании. Удобные фильтры помогут подобрать наиболее подходящий фонд по виду ценных бумаг, доходности и рейтингу.

Даже если вы новичок в инвестициях, необходимо потратить время, чтобы ознакомиться с важными моментами при выборе:

стратегия: куда собираются вкладывать средства;

структура активов: открытая информация, предоставляется на сайте;

комиссии управляющей компании и иные расходы: необходимо посчитать заранее;

накладные расходы: публикуются раз в квартал.

Часто начинающие инвесторы не утруждают себя детальным изучением фонда, а основываются только на сведениях о доходности в прошлом. Еще реже уточняют размер комиссии. Не говоря уже о том, что для многих становится новостью необходимость платить налог на прибыль при фиксации дохода (продаже активов). Результатом является полное разочарование и низкая доходность. Однако винить в этом случае чаще всего нужно самого себя. При правильном подходе, паевой фонд — это прекрасный способ инвестировать, который поможет диверсифицировать портфель и достичь поставленных финансовых целей.

При этом нужно понимать, что инвестирование в принципе возможно, только когда у потенциального инвестора есть «свободные деньги». То есть закрыты все кредиты, нет никаких долговых обязательств и на депозит отложено по меньшей мере три, а лучше шесть месячных зарплат. Вкладывать во что бы то ни было последние средства ни в коем случае нельзя. Никакие инструменты не гарантируют стопроцентный успех без провалов. Начиная инвестировать, вы должны отдавать себе отчет в том, что можете как заработать, так и потерять.