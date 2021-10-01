Беженку Чупик депортируют за нарушение закона России, вмешательство ЕСПЧ неуместно

В Россию под видом беженки проникла женщина, которая вела на территории нашей страны деструктивную деятельность и этим обратила на себя внимание. Проверка выявила, что при въезде в РФ со стороны Валентины Чупик была предоставлена ложная информация, и на основании закона эта иностранка выдворяется за пределы государства. Об этом ФАН рассказал правовед Иван Соловьев, комментируя сообщение о депортации гражданки Узбекистана.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево силовиками была задержана директор НКО «Tong Jahoni» Валентина Чупик, которая в 2009 году получила в РФ статус беженки. Чупик на территории России активно сотрудничала с оппозиционными СМИ. Из видеороликов Чупик, выложенных в интернет, следует, что она давала рекомендации мигрантам, как «шантажировать» арендодателей, и убеждала, что большинство представителей российских силовых структур — коррупционеры.

Либеральные СМИ со ссылкой на Чупик утверждают, что ей предъявлено обвинение в том, что при получении статуса беженки гражданка Узбекистана предоставила поддельные документы. По решению суда Чупик должна быть депортирована, до 2051 года вернуться она не сможет. Однако 30 сентября ЕСПЧ «запретил» России депортировать правонарушительницу со своей территории до 17 октября.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что деятельность Валентины Чупик в РФ, по его мнению, носила провокационный характер.

«Такие люди были всегда. Поведение госпожи Чупик лично у меня вызывает отвращение. Подобные личности ищут специфичные ниши и пытаются реализоваться в соответствии собственным моральным качествам и чертам характера. Часто они появляются в смутное время. Тогда, когда в государстве все благополучно, враги используют подобных агентов, чтобы расшатать ситуацию в стране. Я считаю, что Чупик реализует собственные комплексы, выплескивания негатив в адрес наших правоохранительных органов и государства. Россия приютила ее как беженку. Россия пригрела не того человека. Тех, кто разрушает дом, хозяева прогоняют. Самое время — это сделать!» — поделился своими соображениями эксперт в области права.

Доктор юридических наук обратил внимание, что все просящие убежища в России надеются на хорошую, комфортную и безопасную жизнь.

«Приехав в Россию, так называемая правозащитница стала зарабатывать. Увы, этот случай не уникален. Достаточно вспомнить историю «комика», приехавшего к нам из среднеазиатской республики, чтобы делать деньги и жить в свое удовольствие. Вместо слов благодарности он позволял себе непозволительные, оскорбительные публичные высказывания про русских и был за это признан нежелательной персоной. Все правильно!» — отметил собеседник ФАН.

Общественный деятель высказал мнение, что Европейский суд штампует решения в пользу тех, кто вредит России, независимо от того, какие правонарушения совершили эти люди. Он предположил, что, если бы нацистские преступники избрали бы антироссийскую риторику, ЕСПЧ оправдал бы их любые злодеяния.

«Гражданку Узбекистана Чупик задержали в аэропорту 25 сентября, а Страсбург выдал документ 30 сентября. При этом обычные люди, права которых нарушены, ждут решения ЕСПЧ годами. Невероятная скорость подачи жалобы и получения ответа говорит о том, что история политическая. Срочность обеспечительных мер от международного судебного органа заставляет думать, что действия этого человека выгодны Западу, а возможно, и координировались европейскими кураторами», — заметил Соловьев.

Юрист напомнил, что решение, которое принимается нашими правоохранительными органами, в данном случае — управлением по вопросам миграции УМВД РФ, выносится на основании совокупности имеющейся информации о личности и фактах нарушения российских законов с ее стороны. Он подчеркнул, что на сегодняшний день наше государство имеет правовой суверенитет, и при несоответствии каких-либо международных решений национальным интересам и законам России мы имеем полное право действовать так, как это нужно нашей стране и нашему народу.

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