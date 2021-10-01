Спасший ребенка в Кабуле морпех США оказался под следствием

Атланта, 1 октября. Капрал армии США Хантер Кларк попал под следствие за выступление на митинге, организованном экс-президентом Штатов Дональдом Трампом. В ходе своей краткой речи человек представился героем видеозаписи, на которой американскому морскому пехотинцу перед аэропортом Кабула местный житель передает младенца и тот его принимает.

Кларк выступил на имевшем место 25 сентября митинге в Джорджии под названием «Спасти Америку».

«Для нас большая честь присоединиться к одному из морских пехотинцев, которые храбро служили в Кабуле во время вывода войск и помогали эвакуировать детей через стену аэропорта. Вы видели его, он проделал отличную работу. Младший капрал, поднимайся сюда!» — сказал Трамп.

Униформы на мужчине в тот момент не было, а само его выступление не продлилось и одной минуты.

«Я тот парень, который перенес ребенка через стену, и это, определенно, одна из величайших вещей, которые я когда-либо делал за всю свою жизнь. Я просто хочу поблагодарить всех вас за поддержку, это действительно много значит. И я рад, что сегодня я дома. Спасибо вам», — произнес он.

Проблема в том, что действующим военнослужащим США официально запрещено принимать участие в любых политических собраниях, ввиду чего сейчас в отношении Кларка проводится проверка.

Американское издание Independent сообщает, что капрал, возможно, и не является именно тем человеком, который попал на растиражированное видео с ребенком, хотя он и входил в ту оперативную группу морской пехоты. Возможно, он лишь стоял рядом или же принял младенца в другом месте, так как подобных эпизодов было несколько.

The chaos & fear of people is a testament to the international community’s role in AFG’s downfall & their subsequent abandonment of Afghan people. The future for AFG has bn decided for its people without its people’s vote & now they live at the mercy of a terrorist group. #Kabul pic.twitter.com/k4bevc2eHE — Omar Haidari (@OmarHaidari1) August 19, 2021

Речь идет о событиях августа 2021 года, когда радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватило власть в Афганистане до окончания эвакуации контингента НАТО из Кабула. Боевики предоставили иностранным войскам возможность спокойно покинуть страну до 1 сентября, что впоследствии и было сделано.

Данный процесс сопровождался паникой среди местного населения, которое ранее либо оказывало содействие иностранным войскам, либо просто не желало жить при талибах. К аэропорту стянулись массы людей, заполонивших взлетно-посадочную полосу и пытавшихся покинуть страну любым способом — в том числе и зацепившись за фюзеляж. Широкую известность получило видео, на котором заметно, как при взлете люди падают с борта самолета по мере набора высоты.

В результате военным США пришлось выставить периметр с круглосуточным дежурством. Местное население предпринимало попытки пересечь препятствия, однако все они пресекались. В то же время в Сети появились кадры, на которых американские солдаты принимают от местного жителя ребенка для его последующего вывоза в Америку.

1 Организация запрещена на территории РФ.