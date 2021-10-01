Если лицу недостает здорового сияния, однотонности и гладкости, к тому же на коже то и дело появляются прыщи и пигментные пятна, на помощь придет пилинг, причем сделать его можно даже в домашних условиях. Летом процедуру выполнять нежелательно, а вот сезон низкой солнечной активности подойдет для нее наилучшим образом. Кожа после пилинга не только восстановит былой тонус и красоту, но и будет светиться изнутри. Словом, в зеркале вы себе определенно понравитесь. Сегодня мы расскажем, как пилинги отличаются друг от друга, какая из разновидностей пилинга для лица станет наиболее эффективной и безопасной в домашних условиях и какие рецепты следует использовать в зависимости от типа вашей кожи.

Для чего нужен пилинг?

Здоровый внешний вид и упругость кожи зависят от процесса обновления клеток. С одной стороны, такое обновление происходит естественным образом, когда на поверхности дермы собираются отмершие чешуйки, но с другой — помочь естественной регенерации можно, удалив этот слой и сделав ход обновления более активным. Для этих целей и требуется пилинг.

Кроме того, наша кожа, как и любые другие поверхности, наделена свойством отражать солнечные лучи. Однако со временем такая способность сильно сокращается — прежде всего все из-за тех же отмерших частичек, скопление которых утолщает кожу, формирует неровности, придает лицу некрасивый землистый оттенок, что особенно хорошо заметно при макроувеличении. Пилинг помогает восстановить естественное юношеское сияние лица и, таким образом, является одной из наиболее популярных антивозрастных процедур.

Итак: основными задачами пилинга считаются обновление верхних слоев дермы, устранение ороговевших частиц, достижение максимально гладкой текстуры кожи и возвращение равномерного рельефа лица. Кроме того, процедура решает традиционные кожные проблемы, такие как черные точки и воспаления, мелкие морщинки, следы постакне и другие. Проще говоря, процедура побуждает кожу «работать» как в юности.

Федеральное агентство новостей /

Все ли пилинги одинаково полезны дома?

Чтобы понять, какой пилинг для лица эффективен и безопасен в домашних условиях, следует разобраться, какой бывает эта процедура. Так, по принципу воздействия на кожу пилинг бывает химическим и механическим. В первом случае его производят с помощью бьюти-препаратов на базе кислот, а во втором в ход идут скрабы, гоммажи и прочие средства, имеющие в составе абразивные частицы. Так как химический пилинг в любом случае оказывает на кожу травмирующее ожоговое воздействие, выполнять его вне салона эксперты категорически не рекомендуют.

При этом пилинг может быть как ручным, так и аппаратным, последний же бывает и химическим, и механическим, и комбинированным: главное, чтобы он выполнялся исключительно в салоне с применением профессиональной аппаратуры. Таким образом, даже если у вас достаточно средств на приобретение домашнего аппаратного комплекса, такой вид пилинга разумнее доверить профессионалу.

Другое дело — механическая процедура, выполняемая на основе скрабирования. Это, безусловно, самый правильный пилинг в домашних условиях для лица. Он отлично улучшает микроциркуляцию и обновляет кожу, а если в составе средства также находятся антиоксиданты, то вы получите еще и омолаживающий эффект. Также механический пилинг считается единственным видом процедуры, который можно безопасно выполнить в домашних условиях. Однако и здесь существуют нюансы. Ведь такой пилинг может быть поверхностным, срединным и глубоким, но самое главное — он должен затрагивать исключительно верхние слои дермы. Таким образом, глубокий пилинг в домашних условиях для лица проводить нельзя, ведь он крайне агрессивен для кожи и должен выполняться лишь по медицинским показаниям и под наблюдением опытного врача-дерматолога. К тому же такой пилинг требует достаточно долгого восстановления и уж точно не подразумевает систематического использования.

Менее жестким вариантом можно назвать срединный пилинг с составами на базе сильнодействующих кислот или же аппаратная процедура, объединяющая в себе химический и механический методы воздействия. Подобная процедура также глубоко воздействует на дерму, вплоть до сосочкового слоя с живыми клетками. Вот почему кислотный пилинг в домашних условиях для лица также выполнять нельзя, лучше всего обратиться в салон. В ином случае вам грозит серьезное повреждение кожи.

Что ж, как говорится, тише едешь — дальше будешь, и если вы будете не спеша и по всем правилам выполнять в домашних условиях мягкий поверхностный пилинг, результат не заставит себя ждать, к тому же ваша кожа будет избавлена от многочисленных рисков, связанных с агрессивным воздействием. Как правило, домашний поверхностный пилинг проводят курсами с периодичностью один раз в полгода. И, безусловно, даже такой вид процедуры требует использования солнцезащитных средств, имеющих SPF-фактор не меньше 30-50.

pexels.com / Ron Lach

Подготовка и выполнение процедуры домашнего пилинга

Единственным важным требованием к эффективности домашней процедуры обновления дермы называется ее тщательная очистка. Снимите макияж и физические загрязнения с использованием обычных средств: мицеллярной воды либо молочка, затем умойтесь мягкой пенкой, нанесите состав для пилинга на слегка влажную поверхность лица, слегка помассируйте кожу, а потом смойте состав.

Не стоит забывать, что пилинг — не только высокоэффективная манипуляция, но и немалый стресс для дермы, поэтому следует помнить о правилах безопасности. Так, пилинг желательно проводить вечером, с тем, чтобы в запасе у вашей кожи была целая ночь для адаптации к будущему воздействию окружающей среды: морозу, жаре, пыли, ультрафиолету. Не стоит также наносить препарат для пилинга на кожу вокруг губ и глаз. В целом же нанесение должно походить на легкий массаж, причем сеанс не должен продолжаться более трех минут. Затем средство следует тщательно смыть.

После проведения процедуры кожа скажет вам отдельное «спасибо», если вы подарите ей увлажняющую либо питающую маску, нанесете сыворотку и крем, а на другой день — обеспечите интенсивную защиту от солнечных лучей.

Разновидности домашнего пилинга

Скраб — это наиболее распространенное средство, способствующее отшелушиванию кожи. В своем составе оно имеет абразивные микрочастицы, с помощью которых дерму легко шлифовать и избавлять от отмерших клеток. Оптимальной идеей для домашнего применения станет скраб, который имеет в рецептуре не только отшелушивающие, но и абсорбирующие ингредиенты — например, уголь. Подобные средства не только отлично обновляют, но и эффективно очищают кожу. Если же лицо тяготеет к возникновению неровностей и другим несовершенствам, имеет смысл приобрести средство с известным антистрессовым ингредиентом — пантенолом, а также с добавлением цинка, производящего регулировку выработки себума. Правда, обладательницам сухой и чувствительной кожи стоит предварительно протестировать понравившийся состав, так как некоторые скрабы могут оказаться для них чересчур враждебными.

Гоммаж оптимально подходит для высокочувствительной и сухой кожи с большим количеством проблем. Гоммаж не имеет в составе абразивов и обращается с дермой максимально бережно, поэтому в классическом понимании его сложно назвать препаратом для пилинга. В состав таких средств нередко входят фруктовые кислоты, а также различные компоненты с уходовыми функциями. Гоммаж наносят на 15-20 минут, а затем просто скатывают с поверхности лица, удаляя вместе со средством отслуживший слой эпидермиса.

Маска-пленка оптимальна для дермы, склонной к возникновению черных точек. Это один из самых «ленивых» видов домашнего пилинга: выждав определенное количество времени (как правило, не более десяти минут) вам потребуется лишь снять маску резким движением, а вместе с ней устранить загрязнения и ороговевшие клетки дермы.

Макса-скраб также отлично очищает лицо от ороговевших клеток и грязи. Главное условие — наносить ее подальше от губ и глаз.

Кремы и гели на базе кислот работают на ускорение хода регенерации кожи, но вместе с тем оказывают довольно бережное воздействие. Эти средства оптимально подходят для устранения морщин, неровностей, лишней пигментации и других несовершенств, сокращения количества прыщей. Использовать такой вид пилинга можно достаточно часто, иногда и ежедневно, тем не менее важным условием считается строгое соблюдение требований производителя. В рецептуру наиболее распространенных средств входят фруктовые и салициловые кислоты, а также богатые фитокомплексы.

pexels.com / Miriam Alonso

Ключевые принципы домашнего пилинга лица в зависимости от типа кожи

Сухая и чувствительная кожа

Вы определенно оцените пилинг лица в домашних условиях для сухой кожи, если выберете гоммаж. Как уже было сказано, это деликатное средство необходимо нанести на кожу, дать ему подсохнуть примерно 10-20 минут, а затем аккуратно скатать с лица вместе с отмершими клетками эпидермиса. Неплохим вариантом пилинга для этого типа кожи также может стать использование специального кислотного средства — например, ночного микропилинга, ускоряющего регенерацию дермы. Так или иначе, проводить процедуру следует с периодичностью, установленной на инструкции к конкретному средству, а после процедуры желательно воспользоваться маской, обеспечивающей глубокое увлажнение.

Жирная кожа

Пилинг лица в домашних условиях для жирной кожи можно проводить с использованием практически всех известных средств, однако оптимальным вариантом все же станут составы, обладающие эффектом сужения пор, а также содержащие в себе отшелушивающую глину. Скрабы следует наносить только по массажным линиям, а после процедуры желательно применить средство для успокоения кожи с добавлением уже упомянутого цинка, регулирующего работу сальных желез. С излишками кожного сала и черными точками также отлично справится маска-пленка.

Комбинированная и проблемная кожа

В этом случае хороший эффект принесет чередование пилингов на базе кислот и масок с минералами. Для избавления от акне рекомендовано использовать специальные коррекционные составы, с возрастными изменениями достойно борются средства с гликолевой и салициловой кислотами, а участки кожи, на которых образуются черные точки, можно обработать очищающей маской с глиной. Правда, не следует забывать, что при наличии явных воспалений проводить отшелушивание кожи не рекомендуется.