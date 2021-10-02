«Дальневосточная ипотека»: как взять кредит на покупку жилья под 2% в 2021 году



О запуске «Дальневосточной ипотеки» в ходе V Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин. В момент старта программы в 2019 году к ней присоединились шесть крупных российских банков. К сегодняшнему дню число кредитующих организаций увеличилось до 14, а на ее реализацию потрачено более 70 миллиардов рублей.

Какие условия кредитования в рамках программы предлагают банки? Каковы главные требования к заемщикам? На что можно потратить деньги и как быстро их придется вернуть? Подробно об этом читайте в обзоре ФАН.

Программа «Дальневосточная ипотека»

Льготные кредиты на покупку или строительство жилья предлагаются для заемщиков, которые планируют переехать или улучшить свои жилищные условия в городах и районах Дальнего Востока. Главная задача программы — создать условия для активизации жилищного строительства в регионе. По этому критерию ДФО серьезно отстает от других регионов страны.

С запуском «Дальневосточной ипотеки» у россиян появилась возможность купить квартиру в новостройке на выгодных условиях: ставка кредитования не превышает 2% в год. А у застройщиков — основания «заходить» в регион с проектами жилищного многоэтажного строительства и успешно их реализовать.

Предполагается, что к моменту окончания действия программы в 2025 году объемы строительства жилого фонда в регионе достигнут одного миллиона квадратных метров в год, что почти в пять раз больше, чем было построено и введено в эксплуатацию в 2020 году. Покупать жилье можно не только в новостройках в городах, но также и в сельской местности.

«Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока призвана стимулировать развитие строительства жилья и сократить отток населения из региона, — комментирует программу президент саморегулируемой организации в области строительства Александра Белоус. — Она предполагает выдачу займов молодым семьям на покупку жилья и строительство на так называемом «дальневосточном гектаре».

Программа действует во всех субъектах Дальнего Востока. Использовать кредитные средства можно как на приобретение, так и на строительство жилья в Якутии, Бурятии, Амурской области, на Сахалине, в Забайкалье, в Хабаровском и Приморском крае. Однако условия в субъектах различаются.

В большинстве крупных городов региона потратить средства разрешено лишь на приобретение квартиры в новостройке. Но если семья стремится переехать в поселок или пригород, она может использовать деньги и на покупку «вторичного» жилья. На Чукотке и в Магаданской области, где новое жилье практически не строится, разрешено покупать квартиры и дома на вторичном рынке.

«Предусмотренная ставка не превышает 2%, но она может оказаться ниже, — отмечает эксперт-аналитик в области международного и инвестиционного права Марчел Кырлан. — Размер ставки зависит от условий и скидок банков. Так при суммировании нескольких скидок есть возможность получить ипотеку под рекордные 0,1% годовых».

Другие условия ипотеки определяют требования к заемщикам и приобретаемым объектам.

Сумма займа — не более 6 миллионов рублей. Средства дадут под залог, в качестве которого можно использовать недвижимость в любом из регионов страны, хоть в Москве, хоть в Крыму. Если планируется использовать средства на строительство, в качестве залога можно предложить банку полученный ранее «дальневосточный гектар». Условия программы это не запрещают.

Средства дадут под залог, в качестве которого можно использовать недвижимость в любом из регионов страны, хоть в Москве, хоть в Крыму. Если планируется использовать средства на строительство, в качестве залога можно предложить банку полученный ранее «дальневосточный гектар». Условия программы это не запрещают. Взнос от 15%. Его размер определяет банк. При внесении большей суммы размер ежемесячных платежей снижается. В качестве первого взноса допускается использовать не только личные средства, но и материнский капитал.

Его размер определяет банк. При внесении большей суммы размер ежемесячных платежей снижается. В качестве первого взноса допускается использовать не только личные средства, но и материнский капитал. Участие — один раз в жизни. Условия программы допускают однократное оформление кредита. Если заемщик уже получил деньги в одном банке, обращаться в другой с той же заявкой бесполезно. Средства можно запросить до декабря 2024 года, а продолжительность выплат выбрать по своему усмотрению. Большинство банков разрешают возвращать кредит в течение 20 лет, тогда как минимальный срок погашения составляет 3 года.

Если потенциальный заемщик уже выступил поручителем по этому кредиту, в выдаче средств откажут. Как и при желании рефинансировать действующую ипотеку, даже полученную ранее на покупку квартиры в Хабаровске или Владивостоке. Льготная программа рефинансирование не предусматривает.

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Кто может оформить «Дальневосточную ипотеку» в 2021 году

Целевая группа госпрограммы ― молодые семьи, а также россияне, которые решили связать свою судьбу с регионом.

Молодая семья. Возраст супругов должен составлять до 35 лет. Если заемщик — одинокий родитель, он должен быть не старше 36 лет, а его дети ― несовершеннолетними.

Возраст супругов должен составлять до 35 лет. Если заемщик — одинокий родитель, он должен быть не старше 36 лет, а его дети ― несовершеннолетними. Россияне, которые получили «дальневосточный гектар». Возрастной ценз в этом случае не установлен. Подразумевается, что каждый россиян, который оформил в собственность гектар на Дальнем Востоке и планирует строительство на своей земле, может обратиться за льготным кредитом на эти цели. Однако на практике банки обращают внимание на возраст заемщика и с высокой вероятностью откажут, если до завершения срока выплат возраст превысит 60–65 лет.

Возрастной ценз в этом случае не установлен. Подразумевается, что каждый россиян, который оформил в собственность гектар на Дальнем Востоке и планирует строительство на своей земле, может обратиться за льготным кредитом на эти цели. Однако на практике банки обращают внимание на возраст заемщика и с высокой вероятностью откажут, если до завершения срока выплат возраст превысит 60–65 лет. Специалисты, которые переезжают в регион, чтобы жить и работать. Речь идет о молодых специалистах, востребованных в социально значимых сферах. Для них также не установлен предельный возраст.

«До конца 2021 года планируется расширить программу на учителей и врачей», — уточняет президент саморегулируемой организации в области строительства Александра Белоус.

Проживание на территории ДФО не является обязательным условием получения ипотеки. Однако после покупки квартиры за заемные средства собственник обязан в ней зарегистрироваться. Если в течение пяти лет он решит продать квартиру и переехать в другой регион, условия ипотеки могут быть банком пересмотрены, а льготные преимущества аннулированы.

«Дальневосточная ипотека»: банки и условия

Сегодня в программе участвуют 14 российских банков, среди них — крупнейшие финансовые организации страны и региона.

Сбербанк. Предлагается минимальная ставка 0,1% годовых в случае, если заемщик планирует приобретение квартиры в новостройке, а компания-застройщик использует эскроу-счета. Для оформления рекомендуют использовать электронный сервис регистрации, также в банке попросят предоставить страховку жизни заемщика.

Предлагается минимальная ставка 0,1% годовых в случае, если заемщик планирует приобретение квартиры в новостройке, а компания-застройщик использует эскроу-счета. Для оформления рекомендуют использовать электронный сервис регистрации, также в банке попросят предоставить страховку жизни заемщика. ВТБ. Под 0,1% удастся получить кредит, если заемщик соответствует требованиям и готов застраховать приобретаемый объект. Страховать жизнь не обязательно, но при отсутствии такой страховки ставка увеличивается до 1%.

Под 0,1% удастся получить кредит, если заемщик соответствует требованиям и готов застраховать приобретаемый объект. Страховать жизнь не обязательно, но при отсутствии такой страховки ставка увеличивается до 1%. Дом.РФ. Оператор программы изначально заявляет ставку в размере 2%. Согласно его требованиям, возраст заемщика к моменту погашения кредита должен быть меньше 65 лет. Заемщик должен предоставить сведения об источнике доходов. Если он занимается предпринимательской деятельностью, она должна быть безубыточной в течение последних двух лет.

Оператор программы изначально заявляет ставку в размере 2%. Согласно его требованиям, возраст заемщика к моменту погашения кредита должен быть меньше 65 лет. Заемщик должен предоставить сведения об источнике доходов. Если он занимается предпринимательской деятельностью, она должна быть безубыточной в течение последних двух лет. Россельхозбанк. Минимальная ставка заявлена в пределах 0,9%. Ее обеспечивает страхование жизни и здоровья заемщика. Сумма кредита варьируется от 300 тысяч до 6 миллионов рублей.

Минимальная ставка заявлена в пределах 0,9%. Ее обеспечивает страхование жизни и здоровья заемщика. Сумма кредита варьируется от 300 тысяч до 6 миллионов рублей. Алмазэнергиенбанк. Кредитует от 1% годовых, на срок от 3 до 20 лет. Средства выдают заемщикам, которые могут подтвердить постоянное место работы и доход, а к моменту погашения кредита их возраст не превысит 70 лет.

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Как оформить «Дальневосточную ипотеку» под 2% годовых

«Четко оцените свои финансовые возможности, — советует президент саморегулируемой организации в области строительства Александра Белоус. — Условия ипотеки позволяют кредитору реализовать ваше недвижимое имущество в случае нарушения сроков выплат. Напомню, что все «навязанные» банком страховки можно отклонить или возвратить уже заплаченные деньги в случаях, предусмотренных законом».

Эксперт-аналитик в области международного и инвестиционного права Марчел Кырлан рекомендует четко следовать правилам банка, которые нужно уточнять в кредитной организации. Также важно оценить соответствие требованиям к заемщику и критериям программы.

Если банк готов предоставить кредит без подтверждения доходов, потребуется заполнить анкету, предоставить паспорт с отметкой о регистрации и еще один документ, подтверждающий личность. Это могут быть военный билет, водительские права или страховое свидетельство.

При необходимости подтвердить доходы потребуется предоставить выписки из банка или справку о зарплате от работодателя. Аналогичные документы могут попросить и у созаемщика (супруга или супруги). Также потребуются документы на недвижимость, предоставляемую в залог, и подтверждение наличия средств на первоначальный взнос. После того, когда заявка будет одобрена, в банк потребуется предоставить документы на приобретенное жилое помещение. Сделать это необходимо в течение 90 дней.