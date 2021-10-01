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Лукашенко объяснил отсутствие средств защиты на убитом сотруднике КГБ личной инициативой

  /   Обновлено: 01 октября 2021 19:37
Происшествия
Лукашенко объяснил отсутствие средств защиты на убитом сотруднике КГБ личной инициативой
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 1 октября. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе проведения операции в одном из домов Минска сотрудники КГБ были без средств защиты «по собственной инициативе».

Как сообщил политик в интервью агентству БелТА в пятницу, этот вопрос был первым, который он задал председателю Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивану Тертелю после того, как ему доложили о случившемся.

«Почему ребята были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива», — заявил глава Белоруссии в ходе совещания с руководством администрации президента.

Лукашенко пояснил, что сотрудники КГБ приняли такое решение, чтобы «не волновать людей, которые остро реагируют на появление на улицах сотрудников в полной экипировке».

Напомним, 28 сентября в ходе проведения спецоперации в одной из квартир жилого дома мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из ружья, в результате чего один из силовиков получил смертельное ранение. Напавший был убит ответным огнем.

Ранее Лукашенко заявил, что знает о том, что убийство сотрудника КГБ транслировалось в США и Польше

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