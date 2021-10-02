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Ученые поместили беспилотник в эпицентр урагана
Видео

Американским ученым удалось узнать, что происходит в эпицентре урагана. Исследователи отправили на встречу со стихией беспилотный аппарат.

Компания Saildrone и сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований решили изучить природу катаклизмов, чтобы лучше с ними бороться. Для этого было необходимо рассмотреть шторм с точки, куда не могут попасть исследовательские судна.

Морской беспилотник представляет собой доску, оснащенную «ураганным крылом», которая работает на солнечных батареях. Устройство предназначено для плавания в шторм и сбора необходимых данных. Во время заплыва волны в эпицентре урагана достигали 15 метров, а скорость ветра составила 200 км/ч.

«Выглядит угрожающе, но я думал, что волны будут еще больше», — скептические оценил стихийное бедствие пользователь Роберт.

«Видео не может объективно передать величину волн. Поднимитесь на четырехэтажное здание и представьте, что оно обрушивается на вас», — возразил другой юзер.

Новое устройство может работать в самых опасных погодных условиях. Благодаря нему ученые смогут составлять более точные прогнозы, предсказывать траекторию урагана и вовремя предупреждать жителей близлежащий населенных пунктов.

«У меня возникло много неприятных ощущений во время просмотра этих кадров. Я пытаюсь побороть свой страх воды. Не лучшее видео для ознакомления», — поделился переживаниями один из комментаторов.

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