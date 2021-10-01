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Баранец: США навязали Польше «базовый сценарий» войны против России
Армия
Баранец: США навязали Польше «базовый сценарий» войны против России
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Москва, 1 октября. Соединенные Штаты надавили на Польшу, чтобы она всерьез начала говорить о некой «российской угрозе», считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Варшава начала вести антироссийскую пропаганду, делая заявления о «базовом сценарии» войны РФ против Польши. В стране уже даже опубликовали некий «план», согласно которому, между россиянами, поляками и литовцами развяжется вооруженный конфликт, передает «Царьград».

По мнению Баранца, все понимают, что подобные заявления являются глупостью. Однако польская элита продолжает вести свою пропаганду. При этом Польше эти настроения навязали США, раскрыл правду обозреватель «КП».

«Полякам и в Вашингтоне, и в Брюсселе приказали ныть», — считает он.

Если Варшава откажется это делать, то рискует остаться без танков, пушек и самолетов. А НАТО признает Польшу диверсантом, если она не будет создавать образ «врага» в лице России и запугивать народ, резюмировал Баранец.

Ранее читатели издания wPolityce высоко оценили шансы России против Польши с американскими танками Abrams. Интернет-пользователи не считают, что от этих боевых единиц будет польза.

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сша польша баранец
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