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Бывший футболист Роденков предсказал «Зениту» третье место в групповом этапе ЛЧ
Спорт
Бывший футболист Роденков предсказал «Зениту» третье место в групповом этапе ЛЧ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 октября. Бывший футболист Юрий Роденков дал прогноз на текущий сезон Лиги чемпионов. По мнению спортсмена, петербургский клуб «Зенит» займет третье место в своей группе.

Статистику текущего сезона Лиги чемпионов обсудили эксперты и гости студии медиацентра «Патриот». Бывший зенитовец Роденков высказался об игре крупных российских команд. Он считает, что у петербургского клуба, равно как и у московских «Спартака» и «Локомотива», которые выступают в Лиге Европы, есть все шансы достойно себя проявить.

«Есть шансы, это неплохие команды, тем более матчи показали, что они могут выйти из группы. Может быть, при определенной доле везения», — отметил гость студии.

По словам Роденкова, «Зенит» имеет все шансы занять «твердое» третье место в группе, поскольку им достались довольно серьезные соперники. Однако бывший спортсмен отметил, что несмотря на хороший уровень, команды уступают тем, что несколько лет назад завоевывали высокие титулы.

«Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Владислав Радимов — у них очень высокий был уровень. Сейчас я таких футболистов не вижу, у нас молодежь хорошего уровня, но она похожа друг на друга», — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что два игрока петербургского «Зенита» вошли в состав символической сборной недели Лиги чемпионов. По мнению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), лучше всех себя проявили Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос.

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футбол Зенит лига чемпионов патриот
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