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Путин поручил обдумать возможность создания железнодорожной ветки до Пулково
Общество
Путин поручил обдумать возможность создания железнодорожной ветки до Пулково
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин поручил обдумать вопрос о создании железнодорожной ветки до аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

Глава государства распорядился выделить до 48,3 млрд рублей на развитие инфраструктуры железных дорог Санкт-Петербургского транспортного узла с 2022 до 2024 года. В частности, лидер страны поручил продумать целесообразность строительства железнодорожной линии, ведущей к аэропорту Пулково.

Этот пункт включен в список поручений, который опубликован на портале Кремля. Распоряжение должно быть исполнено до 30 ноября текущего года. Ответственным за поручение назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Правительство России ранее утвердило отчет об исполнении бюджета за первую половину 2021 года. Профицит составил 774,7 млрд рублей.

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путин пулково железная дорога
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