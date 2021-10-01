Опросы в США демонстрируют падение доверия к политике Байдена

Вашингтон, 1 октября. Социологическая служба информационного агентства Associated Press провела среди жителей Соединенных Штатов опрос, касавшийся оценки действий Джо Байдена на посту главы государства.

В ходе опроса, который проводился с 23 по 27 сентября, 50% респондентов сообщили, что они в той или иной степени довольны действиями президента, 49% опрошенных высказали противоположное мнение. Необходимо отметить, что с августа количество довольных сократилось на четыре процента. В июле же деятельность Байдена на посту президента положительно оценивали 59% опрошенных. При этом за два месяца наибольшее падение рейтинга произошло среди независимых избирателей (с 62 до 38 процентов) и среди сторонников Демократической партии (с 92 до 85 процентов). Одобрение Байдена среди Республиканцев остается на исторически низком уровне, опустившись за два месяца с 15% до 11%.

Кроме того, наблюдается падение уровня одобрения президента среди чернокожих избирателей: в этой социологической группе работой Байдена довольны 64%, что на 22% меньше, чем в июле и почти на треть меньше, чем сразу после инаугурации, когда о своей поддержке президента-демократа заявляли 94% афроамериканцев. Недовольство растет и среди белых американцев — лишь 42% из них положительно высказываются о политике Байдена.

Еще более печальная картина открывается в ответе на вопрос, который касается оценки ситуации в стране. Лишь 34% опрошенных считают, что США движутся «в неправильном направлении».

Растет количество недовольных состоянием экономики, миграционной политикой и выводом войск из Афганистана. По всем этим направлениям рейтинг президента продемонстрировал падение. Даже в вопросе борьбы с пандемией, который остается пунктом с самой сильной поддержкой, наблюдается постепенное изменение общественного мнения — в конце сентября борьбой с пандемией оказались довольны 57% респондентов, против 66% в июле.

Global Look Press / Wang Ying / Xinhua

В целом, многие сторонники Байдена начинают выражать разочарование действующим президентом, хотя до сих пор считают «сонного Джо» лучшим выбором по сравнению с Дональдом Трампом. Основное недовольство касается невыполненных предвыборных обещаний и общего ухудшения ситуации в стране на фоне раскола в Демократической партии.