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Футбольный матч стал причиной вызова британского посла в МИД Чехии
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Футбольный матч стал причиной вызова британского посла в МИД Чехии
Политика
Футбольный матч стал причиной вызова британского посла в МИД Чехии
pixabay.com

Прага, 1 октября. Британский посол будет вызван в чешский МИД для объяснений на фоне скандала из-за футбольного матча, сообщил глава внешнеполитического ведомства Чехии Якуб Кулганек.

По словам дипломата, специальное распространение отвратительных оскорблений в адрес чешских детей в СМИ и интернете не имеет отношения к футболу. Эта ситуация также противоречит духу хороших отношений между Прагой и Лондоном.

«В понедельник я вызову британского посла и буду с ним решать возникшую ситуацию», — написал глава МИД в Twitter.

Как стало известно, британские СМИ нелестно отзывались о чешских детях, которые посетили матч «Спарты» и «Глазго рейнджерс» в Праге. На эту игру также не допустили часть взрослых болельщиков из-за хулиганского поведения.

Ранее сообщалось, что Чехия направила России и ряду стран просьбу о правовой помощи по делу со взрывами на складах во Врбетице. Об этом сообщил прокурор Мартин Малуш.

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