Неудачи на Черном континенте ударили по позициям Франции на мировой арене и рейтингу президента Эммануэля Макрона, который только преумножил многолетние внешнеполитические ошибки бывшей метрополии. Глава Пятой республики придерживается неоколониальной стратегии, нежизнеспособной в современных реалиях.

Макрон не признает независимость африканских государств и выступает против властей, которые заинтересованы в восстановлении суверенных территорий. К примеру, в ответ на речь премьер-министра Мали Шогеля Кокаллы Маиги в рамках ГА ООН, в которой он осудил действия представителей Елисейского дворца, французский лидер заявил о «нелегитимности» государственного аппарата республики.

Политический обозреватель Роман Романов проанализировал агрессивную риторику главы европейской страны. В эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей он рассказал о причинах и последствиях резких высказываний президента Франции.

«Важно понимать, что Макрон не относится к Мали, как к полноценному государству, а считает ее колонией, протекторатом Франции. Он уверен, что африканцы не имеют права на независимую национальную политику. Верхушка Парижа боится потери контроля над «собственным» регионом. Более того, на словах Европа и США заявляли, что каждый народ имеет право на собственное государство. Так вот, это абсолютно не так. Им не нужны независимые страны. Они проводят исключительно политику скрытого марионеточного контроля, чтобы держать ситуацию под контролем и масштабно выкачивать из них ресурсы», — объяснил аналитик.

vk.com / Роман Романов

По его словам, действия французского лидера обусловлены потерей влияния бывшей метрополии на Черном континенте:

«Как только возникает независимость, захватчик начинает испытывать острый кризис. Франция не намерена договариваться с новым правительством Мали, она попытается любыми способами вернуть контроль. Тут метод кнута и пряника в ход пойдет: как мнимая поддержка, так и угрозы. Агрессивные заявления Макрона — своеобразная попытка дипломатического давления. Он пытается продемонстрировать руководству Мали, что без официального Парижа оно выжить не сможет. Франции было удобно, что африканская республика официально считалась независимой страной, но на деле находилась под прямым контролем».

Романов напомнил, что накануне грядущих президентских выборов во Франции нынешний глава находится в невыгодном положении, так как за весь срок он ничего не смог дать избирателям. Чего нельзя сказать о Мали, где временный президент Ассими Гоита успел за короткий промежуток времени стать национальным героем-освободителем.

«Макрон если не политический труп, то хромая утка с низкими рейтингами. У него нет никаких сколько-нибудь значимых внешних и внутренних политических побед, чтобы остаться у власти. Жители по всем фронтам разочарованы лидером, а ему нечего предоставить избирателям. В Мали в это время ситуация диаметрально противоположная. К власти пришло правительство национального освобождения, заинтересованное в процветании страны. Поэтому оно пользуется популярностью и поддержкой», — добавил он.

Global Look Press / Nicolas Remene

Эксперт уверен, что одна из главных проблем политики Макрона кроется в исторически пренебрежительном отношении коллективного Запада и европейских элит к населению Черного континента.

«Макрон сверху вниз смотрит на власти Мали. Риторика прав человека для него не подразумевает благо африканских жителей. Он по-прежнему реализует политику двадцатого века: белый европеец превосходит все прочие народы и имеет право получать богатства и все блага первым. По мнению представителей Елисейского дворца, международное право не касается коренного населения материка», — констатировал Романов.

Все предыдущие ошибки, совершенные Францией в Африке, ничему не научили правительство Пятой республики. Елисейский дворец ждет логичный исход — полное поражение и отступление с территорий, которые получили реальную независимость.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Лучшее, что смог сделать Макрон — показать миру, что бывает с лидерами, которые ставят выгоду дороже уважения суверенитета других государств. Стратегия ХХ века привела президента Франции не только к глобальному провалу, но и к кризису личности.

Возможно, следующий президент европейской страны пересмотрит подход к ведению внешней политики и попытается исправить многовековые ошибки предшественников. Например, признает, что легитимные власти Мали имеют право самостоятельно выбирать не только вектор развития, но и партнеров, с которыми им действительно выгодно сотрудничать. Без давления и громких, эмоциональных заявлений извне.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН обратил внимание участников на независимость республики.