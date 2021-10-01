Полковник Литовкин: применение боевых роботов «Уран-9» перевернет тактику ведения боя

Москва, 1 октября. Поступление боевых робототехнических комплексов «Уран-9» в Вооруженные силы России окажет огромное влияние на тактику ведения боя, уверен военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что ударные роботы начнут поступать в российскую армию с 2022 года. Сперва в эксплуатацию поступит опытная партия военной техники, в ходе которой будет определено, сколько машин необходимо поставить на вооружение. Отмечается, что комплекс управляется оператором с расстояния в полтора километра и вооружен пулеметом, 30-мм автоматической пушкой, противотанковыми ракетами и реактивными огнеметами.

Полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «ПолитЭкспертом» заявил, что применение боевых роботов способно перевернуть всю тактику ведения боя. Он подчеркнул, что благодаря таким машинам можно сохранить множество жизней солдат и офицеров.

«Робот — это боевая единица, которая управляется оператором на большом расстоянии. Он принимает огонь противника на себя и поражает цели в ответ», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что российский боевой робот «Уран-9» вызвал неожиданную реакцию у читателей Tokyo Shimbun. Японская газета пишет, что комплекс способен функционировать в двух режимах — как с дистанционного управления, так и автономно, передает «Царьград».