США пытаются отговорить Турцию от закупки вооружений у России

Вашингтон, 1 октября. Соединенные Штаты пытаются отговорить Турцию от покупки российских вооружений. Вашингтон на всех уровнях призывает Анкару отказаться от партнерства с Москвой по военным закупкам.

Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Стоит отметить, что ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерениях страны приобрести еще одну партию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».

При этом первый контракт на закупку ЗРК стороны заключили еще в 2017 году. Тогда также не обошлось без давления со стороны Вашингтона, который всячески пытался отговорить Анкару от приобретения этого вооружения. США даже грозили ввести санкции против Турции, однако даже это не помогло, и контракт был реализован. По словам Эрдогана, Анкара будет действовать в интересах национальной безопасности.