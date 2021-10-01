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Экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Черногории

  /   Обновлено: 01 октября 2021 19:21
Происшествия
Экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Черногории
flickr.com  /  AleGranholm

Подгорица, 1 октября. СМИ сообщили о задержании в Черногории бывшего директора московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

По данным издания Vijesti со ссылкой на источник, Исмаилов был задержан в столице страны Подгорице по ордеру на розыск, выданному российской стороной.

«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала РФ», — отмечает издание.

Правоохранительные органы России в 2009 году предъявили масштабные претензии некогда входившему в рейтинг богатейших бизнесменов России Исмаилову. В частности, они касались деятельности его главного актива — Черкизовского рынка, который на тот момент был крупнейшим в российской столице центром мелкооптовой торговли. Рынок закрыли после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

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