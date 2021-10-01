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В российском Владимире ответили депутатам Украины на переименование Владимира-Волынского
Политика
В российском Владимире ответили депутатам Украины на переименование Владимира-Волынского
Prt Scr youtube.com  /  Old Young

Владимир, 1 октября. Город Владимир может быть только один, и располагается он на территории РФ, заявил глава управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович.

Депутат Верховной рады Владимир Вятрович ранее сообщил, что законодатели городского совета Владимира-Волынского, который находится на Украине, проголосовали за переименование города просто во Владимир. Теперь решение местного парламента должны утвердить в Раде.

«Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации», — отметил Александр Карпилович в интервью РИА Новости.

Начальник управления подчеркнул, что история не станет терпеть сослагательного наклонения.

Как стало известно ранее, бывший депутат Рады Александр Доний выразил мнение, что идея переименования Украины является опасной. По его словам, это может обернуться для страны расколом.

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украина верховная рада владимир город
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