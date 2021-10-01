«Газпром» запустил поставки топлива в Хорватию по «Турецкому потоку»

Загреб, 1 октября. Российская компания запустила газ в Хорватию по магистрали «Турецкий поток».

«Газпром» прокомментировала начало поставок в своем Telegram-канале. Сообщается, что голубое топливо будет проходить через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии. Партнером с венгерской стороны стала фирма MVM CEEnergy Ltd. Соглашение предполагает поставки в течение следующих 15 лет.

В Киеве ранее выразили недовольство поставками голубого топлива в обход Украины и заявили об угрозе для отношений с Будапештом. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ указал, что никто не имеет права вмешиваться в энергетическую политику.