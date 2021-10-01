Меркель: Ливия останется приоритетом для Германии

Берлин, 1 октября. Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили политический процесс в североафриканской стране и вывод иностранных сил.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров Аль-Манфи высоко оценил роль, которую сыграло немецкое правительство под руководством Меркель в решении ливийского вопроса. Германия провела две берлинских конференции за последний период.

Глава Президентского совета заявил о приверженности работе по завершению нынешнего переходного этапа и реализации избирательного процесса в стране. Это происходит в соответствии с тем, что согласовано на международных форумах.

«Мы продолжим реализацию выдвинутых инициатив, если сохранятся юридические и конституционные препятствия для проведения парламентских и президентских выборов», — сказал Аль-Манфи.

В свою очередь Меркель отметила, что ливийский вопрос останется приоритетом для Германии. Несмотря на смену правительств, преемственность в этом отношении сохранится. Берлин, по ее словам, намерен и впредь продолжать работать с Триполи.

«Выборы в Ливии состоятся 24 декабря, и еще многое предстоит сделать», — заявила уходящий канцлер.

Политик выступила за вывод наемников и иностранного контингента с территории североафриканского государства.

«Вопрос о будущем Ливии должен определяться ливийскими силами и ливийскими гражданами, а не иностранным влиянием», — сказала Меркель.

Глава Президентского совета прибыл в Берлин накануне. В ходе двухдневного визита он встретится с официальными лицами страны.

Ранее ливийский политик объявил о новой инициативе по сохранению политического процесса. Документ призван способствовать проведению прозрачного и справедливого плебисцита.