Винокур рассказал, как Розенбаум повлиял на появление псевдонима Елены Воробей

Москва, 1 октября. Популярный комик и пародист Владимир Винокур в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» признался, что настоящая фамилия пародистки Елены Воробей вовсе не такая птичья. По его словам, она взяла себе этот псевдоним именно по его совету, пишет Teleprogramma.pro.

Владимир Натанович вспоминает, что произошло это как раз тогда, когда юмористка пришла устраиваться к нему в театр. Он отказал ей по причине того, что она уже сложившаяся артистка, учиться ей не нужно и выступать необходимо только сольно, а не в команде.

«Единственное, с фамилией нужно что-то придумать. Не афишная фамилия — Лебенбаум. Пиаф подойдет, Воробушек. Она говорит: «Ну какой же я Воробышек, я — Воробей». Я говорю: «Ну хотя бы Воробей», — рассказал Владимир Винокур.

В то время на эстраде был очень популярен бард Александр Розенбаум. Именно по этой причине Владимир Винокур решил, что Лебенбаум слишком созвучна с ним, поэтому их могли путать. Именно такую версию артист назвал в эфире шоу.

При этом сама пародистка в другом интервью признавалась, что образ воробья из песни Эдит Пиаф пришел им на ум практически одновременно.

«Думать нечего! В общем, Воробей — и все!» — вспоминает юмористка тот знаменательный для себя день.