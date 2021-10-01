Винокур рассказал, как Розенбаум повлиял на появление псевдонима Елены Воробей

Москва, 1 октября. Популярный комик и пародист Владимир Винокур в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» признался, что настоящая фамилия пародистки Елены Воробей вовсе не такая птичья. По его словам, она взяла себе этот псевдоним именно по его совету, пишет Teleprogramma.pro.
«Единственное, с фамилией нужно что-то придумать. Не афишная фамилия — Лебенбаум. Пиаф подойдет, Воробушек. Она говорит: «Ну какой же я Воробышек, я — Воробей». Я говорю: «Ну хотя бы Воробей», — рассказал Владимир Винокур.
В то время на эстраде был очень популярен бард Александр Розенбаум. Именно по этой причине Владимир Винокур решил, что Лебенбаум слишком созвучна с ним, поэтому их могли путать. Именно такую версию артист назвал в эфире шоу.
При этом сама пародистка в другом интервью признавалась, что образ воробья из песни Эдит Пиаф пришел им на ум практически одновременно.
«Думать нечего! В общем, Воробей — и все!» — вспоминает юмористка тот знаменательный для себя день.
Елена отметила, что в детстве ее и действительно называли воробышком и выбранный псевдоним очень подходит ее характеру и отношению к жизни.
Елена Лебенбаум родилась в 1967 году в Бресте (Белоруссия). Она закончила Ленинградский театральный институт и позднее обрела популярность в театре «Буфф», благодаря пародиям на Аллу Пугачеву, Ирину Аллегрову, Людмилу Гурченко и других российских певиц и актрис.
Ранее сообщалось, что юмористка стала двоюродной бабушкой.