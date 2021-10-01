Алжир пообещал удовлетворить спрос Испании на газ без трубопровода в Марокко

Алжир, 1 октября. Мадридская делегация прибыла с первым официальным визитом в североафриканскую страну, чтобы найти альтернативу для преодоления последствий дипломатического кризиса между АНДР и Марокко, влияющего на поставки газа в Европу.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в ходе встречи с президентом Абдельмаджидом Теббуном назвал Алжир первоклассным энергетическим партнером, который передал топливо несмотря на эскалацию напряженности с королевством. По его словам, надежное сотрудничество базируется на выполнении обязательств.

Кроме того, африканская сторона заверила, что продолжит поставлять газа Мадриду даже несмотря на истечение срока действия соглашения об импорте из АНДР по трубопроводу Магриб — Европа, который проходит через Марокко.

Глава МИД отметил, что Испания при любых условиях стремится укрепить полезное энергетическое взаимодействие. Встречу также посвятили двустороннему диалогу. Обсудили сельское хозяйство, судостроение, туризм и возобновляемые источники энергии.

Ранее Алжир не продлил контракт на газопровод, проходящий через территорию королевства для поставок топлива в Испанию. Документ утратит силу 31 октября. Такое решение для Мадрида означало ожидаемое сокращение предложения, что, в свою очередь, приведет к еще большему росту цен и совпадает с потенциальным энергетическим кризисом, который может возникнуть зимой в Европе.

Однако Испания получила достаточные гарантии от Алжира, что поставки не прекратятся. Газ —ключевой фактор, определявший сотрудничество АНДР с Мадридом в течение многих лет, но в 2020 году он приобрел особое значение благодаря завышенным ценам на голубое топливо на международном рынке и высокому спросу на электроэнергию как для внутреннего, так и для промышленного потребления.

Импорт Мадрида более чем на 50% состоит из алжирских поставок. Европейская страна пыталась диверсифицировать источники газа, поэтому привлекала США, но все равно вернулась к АНДР. Министру Хосе Мануэлю Альбаресу не удалось убедить Алжир продолжить работу с трубопроводом через Марокко. При этом глава МИД не исключил, что ситуация стабилизуется к 2023 году, если диалог африканских государств улучшится.