Премьер Грузии объявил о задержании Саакашвили

Тбилиси, 1 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в стране. О его поимке сообщил премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили.

Экс-главу государства отправили в пенитенциарное учреждение. По словам Гарибашвили, местные правоохранители располагали информацией о всех передвижениях бывшего президента от Украины до Грузии. Премьер-министр выступил с заявлением на специальном брифинге.

Ранее Саакашвили рассказал о прибытии на родину спустя восемь лет. В Грузии экс-лидер проходит как фигурант нескольких уголовных дел. Местные власти неоднократно заявляли о намерении арестовать политика после его возвращения в страну.