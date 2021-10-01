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Премьер Грузии объявил о задержании Саакашвили

  /   Обновлено: 01 октября 2021 19:40
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Политика
Премьер Грузии объявил о задержании Саакашвили
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Тбилиси, 1 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в стране. О его поимке сообщил премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили.

Экс-главу государства отправили в пенитенциарное учреждение. По словам Гарибашвили, местные правоохранители располагали информацией о всех передвижениях бывшего президента от Украины до Грузии. Премьер-министр выступил с заявлением на специальном брифинге.

Ранее Саакашвили рассказал о прибытии на родину спустя восемь лет. В Грузии экс-лидер проходит как фигурант нескольких уголовных дел. Местные власти неоднократно заявляли о намерении арестовать политика после его возвращения в страну.

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саакашвили грузия Гарибашвили
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