Замглавы Госдепа США Шерман назвала важным диалог с РФ по стратегической стабильности

Вашингтон, 1 октября. Представители Москвы и Вашингтона провели детальные консультации по вопросам стратегической стабильности в Женеве, заявила заместитель главы Госдепартамента США Венди Шерман.

По ее словам, этот переговорный процесс охватывает широкий спектр вопросов, в том числе и обеспечение безопасности в киберпространстве. Вашингтон рассчитывает использовать диалог для выработки новых договоренностей на замену ДСНВ. В то же время Шерман заверила, что для американской администрации эти консультации ценны и сами по себе.

Ранее в Белом доме заявили о готовности обсуждать с Россией новые договоренности в области разоружения и контроля над вооружениями. В Вашингтоне отметили, что очень гибко подходят к срокам и форматам соглашений.