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Замглавы Госдепа США Шерман назвала важным диалог с РФ по стратегической стабильности
Армия
Замглавы Госдепа США Шерман назвала важным диалог с РФ по стратегической стабильности
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 1 октября. Представители Москвы и Вашингтона провели детальные консультации по вопросам стратегической стабильности в Женеве, заявила заместитель главы Госдепартамента США Венди Шерман.

По ее словам, этот переговорный процесс охватывает широкий спектр вопросов, в том числе и обеспечение безопасности в киберпространстве. Вашингтон рассчитывает использовать диалог для выработки новых договоренностей на замену ДСНВ. В то же время Шерман заверила, что для американской администрации эти консультации ценны и сами по себе.

Ранее в Белом доме заявили о готовности обсуждать с Россией новые договоренности в области разоружения и контроля над вооружениями. В Вашингтоне отметили, что очень гибко подходят к срокам и форматам соглашений.

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россия сша шерман
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