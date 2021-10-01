Убытки каталонской «Барселоны» по итогам финансового года составили 481 млн евро

Барселона, 1 октября. Каталонская «Барселона» отчиталась об убытках за финансовый 2020-2021 год.

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала на официальном сайте клуба отчет за финансовый год-2020/2021. Убытки клуба за этот период составили 481 миллион евро после уплаты налогов. Операционная выручка сине-гранатовых снизилась на 26% по сравнению с прошлым финансовым годом. Она составила 631 миллион евро. Чистый долг испанского клуба на 30 июня 2021 года составляет 680 миллионов евро.

После семи туров «Барселона» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. Каталонский клуб набрал 12 очков. В Лиге чемпионов «Барселона» пока выступает крайне неудачно. Команда Рональда Кумана потерпела два разгромных поражения и занимает последнюю строчку в таблице группы E.

Ранее УЕФА окончательно остановил дело в отношении клубов-основателей Суперлиги Европы. Таковыми стали мадридский «Реал», «Барселона», а также туринский «Ювентус».