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Цымбалюк-Романовская заявила, что не верит овдовевшему Прохору Шаляпину

  /   Обновлено: 01 октября 2021 18:34
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская заявила, что не верит овдовевшему Прохору Шаляпину
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 1 октября. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о смерти жены музыканта Прохора Шаляпина. Артистка заявила, что считает выдумками слова звезды.

Прохор Шаляпин неожиданно овдовел спустя несколько месяцев после женитьбы на миллионерше Татьяне Клаудии Девис. Врачам не удалось спасти жизнь бизнесвумен, которая заразилась коронавирусной инфекцией. Журналисты издания Teleprogramma.pro побеседовали с экс-возлюбленной певца, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Артистка резко отреагировала на вопросы о смерти Дэвис. Цымбалюк-Романовская призналась, что не верит историям Шаляпина.

«Не могу это комментировать. На связь я с ним не выходила. Ну какая помощь ему может быть нужна? Я понимаю, что всем это интересно, но я не верю в эту историю. Давайте не будем. Когда знаешь, что все истории придуманные, то в пятую или шестую уже просто не веришь», — объяснила пианистка.

Цымбалюк-Романовская намекнула, что уже сталкивалась с обманом в период отношений с артистом. Поэтому теперь она скептически относится к его высказываниям.

Недавно подруга Шаляпина Анна Калашникова сообщила, что артист так и не успел проститься с супругой. Дэвис экстренно кремировали, а певца не подпустили к ее гробу.

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шаляпин цымбалюк-романовская девис
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