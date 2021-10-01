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«Оппозиционеры» пытались раздуть международный скандал с помощью следователя

  /   Обновлено: 01 октября 2021 19:29
Происшествия
«Оппозиционеры» пытались раздуть международный скандал с помощью следователя
РУФСБ России по Архангельской области  / 

Брянск, 1 октября. Силовики задержали местную жительницу, которая передала деньги следователю. Как стало известно ФАН, подозреваемая с согласия мужа хотела превратить его в осужденного диссидента.

Муж и жена, которые являются жителями Брянской области, несколько лет занимаются, как они считают, правозащитной деятельностью. Для того чтобы прославиться и покинуть страну, чета решила привести в исполнение «блестящий» план. Они решили дать деньги следователю, чтобы он состряпал уголовное дело в отношении 40-летнего мужа.

По их мнению, правоохранитель должен был задержать и арестовать мужчину за подрыв конституционного строя Российской Федерации. После этого женщина хотела получить политическое убежище в США и оттуда доказать, что дело в отношении любимого человека сфабриковано. 30 тыс. рублей они посчитали достаточной суммой для того, чтобы раздуть международный скандал. После передачи денег в парке имени Карла Маркса 37-летнюю женщину задержали оперативники ФСБ, которые работали рука об руку с полицейскими.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Брянской области Александр Афонин.

Следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Для своей якобы правозащитной деятельности они сделали на известном ресурсе в Интернете свой канал, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Там они размещали провокационные ролики, которые являлись фейковой информацией, в том числе и о прошедших выборах в Государственную думу. После того как следователь арестует мужа и женщина уедет в США, дама планировала в пух и прах разбить уголовное дело в отношении мужа. После своей махинации они мечтали получить скандальную известность в России и за рубежом».

По словам собеседника агентства, парочка уже была в разработке у чекистов. Они предупредили следователя о том, что будут давать взятку. После задержания они удалили свой канал.

Как ранее сообщал ФАН, инспектор ГИБДД был задержан за получение взятки под Саратовом.

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