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Председатель НАК Кабанов сравнил уровень коррупции в России и других странах
Общество
Председатель НАК Кабанов сравнил уровень коррупции в России и других странах
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Санкт-Петербург, 1 октября. Гости медиацентра «Патриот» обсудили уровень коррупции в России по сравнению с другими странами мира.

Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов прокомментировал рейтинги коррумпированности мировых держав. Во многих из таких сравнительных перечней Россия якобы находится на очень незавидном месте. По мнению председателя НАК, такой информации верить никак нельзя.

«Мы почему-то верим, что мы находимся на уровне африканских стран. Это рейтинги необъективные», — заявил Кабанов.

Эксперт отметил, что, если даже посмотреть американские, французские художественные источники, которые в той или иной степени, но отражают реальное положение вещей, там постоянно присутствует коррупция. Кроме того, все понимают, что система государственного заказа в США полностью коррумпирована и просто имеет другие механизмы, добавил Кирилл Кабанов.

«Они фактически узаконили коррупционный процесс», — подчеркнул глава НАК.

По его словам, в США этими процессами управляют определенные финансовые группы, которые между собой распределяют денежные потоки.

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