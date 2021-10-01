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Soha: маневр войск России и Белоруссии на учениях «Запад-2021» поразил военных США
Армия
Soha: маневр войск России и Белоруссии на учениях «Запад-2021» поразил военных США
пресс-служба МО

Ханой, 1 октября. Грандиозный маневр российских и белорусских войск на совместных учениях «Запад-2021» ошеломил и вызвал зависть у военных США, сообщили аналитики из Вьетнама.

Обозреватели вьетнамского издания Soha в своем материале пишут, что масштабные стратегические российско-белорусские учения привлекли внимание военных и экспертов всего мира. Как передает «ПолитРоссия», в маневрах приняли участие около 200 000 военнослужащих ВС РФ и Белоруссии, а также было задействованы сотни единиц военной техники, включая новейшие образцы.

«Российские самолеты, танки, артиллерия одновременно перешли в атаку и открыли огонь по условному противнику в рамках беспрецедентных по масштабу учений "Запад-2021". Произошедшее ошеломило представителей США и НАТО», — передают журналисты.

По словам экспертов, особенно сильно американцев поразила сложная комбинированная операция, в рамках которой артиллерия, авиация и бронетехника двух стран продемонстрировали поразительную слаженность и оперативную осведомленность. Отмечается, что шок представителей США и НАТО смешался с восхищением.

«Вооруженные силы России и Белоруссии на совместных стратегических учениях "Запад-2021" продемонстрировали первоклассное боевое мастерство и современное вооружение, которое вызывает зависть у многих стран», — заключили аналитики.

Ранее сообщалось, что последний эшелон с военными отправился в РФ после совместных с Белоруссией учений. Также итоги маневров подвел британский таблоид Daily Express, передает «Царьград».

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россия сша белоруссия вьетнам запад-2021
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