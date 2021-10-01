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Чешский дипломат Бартушка пообещал России «проблемы» из-за газового кризиса

  /   Обновлено: 01 октября 2021 18:33
Экономика
Чешский дипломат Бартушка пообещал России «проблемы» из-за газового кризиса
ФБА «Экономика сегодня»

Прага, 1 октября. Уполномоченный Чехии по энергетической безопасности Вацлав Бартушка пригрозил РФ проблемами на рынке газа.

Дипломат заявил, что Европа может устроить экономическое противостояние с Россией в сфере энергоносителей.

«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», — цитирует его РИА Новости.

Ранее МИД России отреагировал на решение Чехии по достройке блока АЭС «Дукованы». Страна установила правила, заведомо исключающие для «Росатома» возможность принять участие в тендере. Российское ведомство назвало такую практику дискриминационной.

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газ энергетика Россия и Чехия
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