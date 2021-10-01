Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 19:43
19:43
Политика
Телеканал «Пирвели» сообщил о нахождении Саакашвили в Руставской тюрьме
19:42
Весь мир
Сирийских наемников соберут в Триполи для вывода из Ливии
19:40
Общество
Житель Индонезии женился на рисоварке фирмы Phillips
19:39
Происшествия
Юрист Соловьев пояснил, как подростки могут ответить за избиение девочки в Калининграде
19:36
Происшествия
Лукашенко объяснил отсутствие средств защиты на убитом сотруднике КГБ личной инициативой
19:34
Общество
Одним из последствий коронавируса оказался «синдром беспокойного ануса»
19:31
Армия
Баранец: США навязали Польше «базовый сценарий» войны против России
19:30
Политика
Футбольный матч стал причиной вызова британского посла в МИД Чехии
19:30
Спорт
Бывший футболист Роденков предсказал «Зениту» третье место в групповом этапе ЛЧ
19:29
Общество
Путин поручил обдумать возможность создания железнодорожной ветки до Пулково
Все новости

Соседи квартиры в Одинцово, в которой хранились тела, рассказали подробности

  /   Обновлено: 01 октября 2021 19:01
Происшествия

Жители рассказывают, что неприятный запах периодически появлялся на этаже, а потом стал доносится из лифта и припаркованной напротив подъезда грузовой ГАЗели.

Сотрудники полиции, приехавшие на место происшествия, обнаружили в кузове ГАЗели, из которой распространялся тошнотворный запах, ящик. Вскрыв герметично запакованную емкость, они увидели там труп женщины и пакет с частями тела другого человека. Позже в подъезде полицейские нашли и тело второй жертвы, оно также было закрыто в большой деревянной конструкции, напоминающей гроб.

Судя по всему, убийство произошло еще в марте, именно тогда в подъезде Одинцовской многоэтажки стал появляться странный запах. Соседи вызвали участкового, но тот, пообщавшись с квартиросъемщиком, не заметил ничего подозрительного и уехал. Сам же мужчина по имени Александр уклончиво отвечал на вопросы жильцов о неприятном запахе, доносившемся из его квартиры.

«Он говорил про то, что здесь, якобы, у него живет гусь, и что запах якобы от него. Потом он начал завозить сюда доски какие-то. На вопрос «зачем», отвечал, что делает загон для гуся, чтобы тот не бегал по всей квартире», — вспоминает житель четвертого этажа Анатолий.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина на тележке выкатывает из подъезда длинную деревянную конструкцию и грузит ее в кузов ГАЗели. Второй ящик он грузить не стал и, оставив его в подъезде, спешно скрылся, вероятно заподозрив скорое разоблачение.

«Коробки были запаяны. Это были такие длинные коробки, как гробы. Они были запаяны пеной, тела замумифицировались, и очевидно они потревожились, когда их засовывали в ГАЗель. Потому что запах-то был снаружи, как раз возле ГАЗели. Это был такой трупный запах. Он до сих пор может, возможно, присутствует, я уже принюхался», — рассказывает подробности этой истории Анатолий.

«Вышла гулять с собакой, здесь вонь стояла просто сумасшедшая. Сейчас уже такого нет, единственное, что запах остался в лифте, такой, тошнотворный», — делится воспоминаниями жительница подъезда.

Ящик в подъезде обнаружил сосед подозреваемого по квартире Константин, который, впрочем, до этого не замечал за своим «застенным» товарищем ничего подозрительного.

«Когда я вчера пошел в шесть часов вечера в садик за дочкой, я решил спуститься по лестнице. На лестнице я обнаружил еще один такой вот ящик с меня ростом, который загораживал полностью все пространство на площадке. Кому я говорил об этом, не реагировали, отвечали, что это частная собственность, может кто-то забыл этот ящик там. <…> Сегодня утром я вышел, запах уже был даже на балконе. Поэтому я обратился к консьержу, мы позвонили в полицию, те приехали и начали вскрывать. Все это было при мне. То, что там было лучше словами не описывать», — рассказывает очевидец событий.

Сейчас полиция ищет подозреваемых. Ими оказалась супружеская пара, которая снимала эту квартиру. Очевидцы рассказывают о предположительном убийце, что часто видели его в пьяным, а из квартиры доносилась музыка и шум.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Соседи квартиры в Одинцово, в которой хранились тела, рассказали подробности
трупы подъезд одинцово соседи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru