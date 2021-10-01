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Немецкий депутат Нольте раскритиковал антироссийский курс Германии

  /   Обновлено: 01 октября 2021 18:22
Политика
Немецкий депутат Нольте раскритиковал антироссийский курс Германии
pixabay.com

Берлин, 1 октября. Антироссийский курс Германии не отвечает интересам страны, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте.

По его словам, Берлину следует идти своим путем, а не разделять позицию Вашингтона. Курс против России не исходит из интересов Германии, а является следствием давления США, добавил депутат.

«ФРГ снова должна пойти своим путем. Антироссийский курс, который принимает немецкое правительство, исходит не из наших интересов, а в большей степени из давления США», — сказал Нольте.

Также представитель АдГ назвал единственно верный способ улучшить российско-германские отношения. Кабинет министров должен пересмотреть вопросы сотрудничества с Москвой, отметил депутат.

«Новому федеральному правительству необходимо вернуть достойный уровень отношений с РФ, основанных на партнерстве», — уточнил он.

Нольте признался, что не ожидает хороших прогнозов, поскольку победившая на выборах в бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) придерживается антироссийского курса. Однако «Альтернатива для Германии» продолжит работать над налаживанием диалога с РФ, подчеркнул депутат.

Ранее немецкий политолог Александр Рар отметил, что глава СДПГ Олаф Шольц был бы самым удобным для России канцлером ФРГ. Все остальные кандидаты на этот пост высказывались против сотрудничества Москвы и Берлина, объяснил эксперт.

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россия германия нольте
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