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Игра eFootball 2022 с изуродованными лицами Месси и Роналду провалилась в Steam

  /   Обновлено: 01 октября 2021 18:20
Общество
Игра eFootball 2022 с изуродованными лицами Месси и Роналду провалилась в Steam
Prt Scr youtube.com  /  Кибербол

Москва, 1 октября. Новый симулятор eFootball 2022 от крупной компании Konami изуродовал внешность виртуальных футболистов. Игра получила огромное количество отрицательных отзывов.

Ведущие мировые футболисты в новом симуляторе стали похожи не на живых игроков, а больше на пластилиновых кукол, страдающих сильными расстройствами психики. Кроме того, графика в целом оказалась на неприлично низком уровне для 2021 года. Также игроки отмечают огромное количество багов, долгое время загрузки и ограничение в 60 кадров в секунду.

Лишь 8% игроков поставили положительную оценку проекту, а остальные были отрицательными. Таким образом, eFootball 2022 стал худшим из когда-либо представленных на Steam. По оценке игровых экспертов, подобное на платформе произошло впервые за 18 лет.

Премьера футбольного симулятора состоялась 30 сентября сразу на компьютере, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Разработчики приняли решение давать возможность играть всем желающим бесплатно.

Ранее стало известно о возможном перезапуске культовой игры Grand Theft Auto. Ремастер может коснуться трех частей, сообщает издание Kotaku со ссылкой на источники.

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игра steam efootball
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