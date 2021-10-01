Игра eFootball 2022 с изуродованными лицами Месси и Роналду провалилась в Steam

Москва, 1 октября. Новый симулятор eFootball 2022 от крупной компании Konami изуродовал внешность виртуальных футболистов. Игра получила огромное количество отрицательных отзывов.

Ведущие мировые футболисты в новом симуляторе стали похожи не на живых игроков, а больше на пластилиновых кукол, страдающих сильными расстройствами психики. Кроме того, графика в целом оказалась на неприлично низком уровне для 2021 года. Также игроки отмечают огромное количество багов, долгое время загрузки и ограничение в 60 кадров в секунду.

Лишь 8% игроков поставили положительную оценку проекту, а остальные были отрицательными. Таким образом, eFootball 2022 стал худшим из когда-либо представленных на Steam. По оценке игровых экспертов, подобное на платформе произошло впервые за 18 лет.

Премьера футбольного симулятора состоялась 30 сентября сразу на компьютере, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Разработчики приняли решение давать возможность играть всем желающим бесплатно.

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