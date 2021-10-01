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Forbes: отказ от двигателей РД-93 из РФ обернется для Китая серьезными последствиями

  /   Обновлено: 01 октября 2021 18:19
Армия
Forbes: отказ от двигателей РД-93 из РФ обернется для Китая серьезными последствиями
wikipedia.org  /  Bartek Kozłowiec / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 1 октября. Отказ от эксплуатации авиационных двигателей РД-93 из РФ обернется для КНР серьезными последствиями, отметил военный аналитик Дэвид Экс в статье для американского издания Forbes.

Военно-морские силы Китая уже в 2021 году могут получить новый истребитель FC-31. По словам Дэвида Экса, китайские конструкторы при работе над этим самолетом могли отказаться от применения российских двигателей РД-93, передает «ПолитРоссия».

«Импортные российские двигатели РД-93, по всей видимости, не совсем подходят для высокопроизводительного истребителя», — говорится в статье Forbes.

Российские аппараты могут заменить на китайскую разработку WS-19. Это будет иметь весьма серьезные последствия, поскольку тогда Китай станет на шаг ближе к воплощению планов по созданию боеспособного крыла на своих авианосцах, резюмировал автор.

Ранее стало известно, что в Китае стартовал 13-й Международный авиационно-космический фестиваль. На мероприятии будут представлены новинки военной и гражданской авиатехники.

Также недавно на авиасалоне МАКС-2021 был продемонстрирован российский истребитель Су-75. Новинка ориентирована на экспорт, однако, не исключено, что самолеты поступят и на вооружение в российские войска, передает «Царьград».

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