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Надругавшийся над шестилетней родственницей в Твери мужчина пойдет под суд
Происшествия
Надругавшийся над шестилетней родственницей в Твери мужчина пойдет под суд
pixabay.com  / 

Тверь, 1 октября. В Твери окончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины. Он обвиняется в сексуальном насилии над малолетним ребенком.

Преступление было совершено 20 мая в одном из населенных пунктов Оленинского района Тверской области. В дежурную часть местной полиции обратились родители шестилетней девочки. Они сообщили, что родственник надругался над их ребенком. Стражи порядка задержали по подозрению в совершении преступления 45-летнего местного жителя.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Тверской области Валерия Павлова.

Мужчину задержали практически на месте преступления и предъявили обвинение. В то время, когда на руки хозяина жилища блюстители закона надевали наручники, он с удивлением говорил, что произошла большая ошибка.

«Семья приехала к родственникам в гости, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В тот день обвиняемый в какой- то момент остался наедине с родственницей. Он стал трогать тело девочки, а потом занялся с ней оральным сексом. Насилия он не применял. Пострадавшая вообще ничего не поняла в силу своего малолетнего возраста. Она просто рассказала об этом родителям».

По словам собеседника агентства, задержанный на допросах пытался доказать невиновность любыми способами. Однако следователи СК получили признательные показания после предъявления ему серьезных улик и доказательств.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ФАН, алтайский педофил получил длительный срок за изнасилование племянницы.

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