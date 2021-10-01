NI: новое российское оружие создаст угрозу для кораблей НАТО в Черном море

Вашингтон, 1 октября. Россия с помощью нового гиперзвукового оружия сможет нивелировать численное превосходство сил НАТО в Черном море.

В публикации американского издания The National Interest (NI) говорится, что недавно было объявлено о завершении очередного этапа испытаний перспективной российской ракеты «Циркон», предназначенной для ударов по морским и прибрежным целям. По мнению авторов статьи, это оружие создаст угрозу для стран НАТО, имеющих выходы к Черному морю, передает «ПолитРоссия».

«Конечно, атакующее оружие, движущееся с гиперзвуковой скоростью, будет трудно обнаружить и защититься от него», — сказано в публикации.

По словам экспертов, появление такой грозной боевой системы позволит России нивелировать недостатки флота в этом регионе, где силы НАТО имеют численное превосходство. Отмечается, что военные корабли западных стран часто приближаются к российским границам.

В публикации говорится, что ВМС США в настоящее время пытаются разработать эффективную систему защиты от российских «Цирконов» и другого гиперзвукового оружия. По имеющимся данным, американцы делают ставку на боевые комплексы с искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что американские моряки больше не могут чувствовать себя безопасно в акватории Черного моря. Расстановка сил в регионе сильно изменилась, несмотря на попытки НАТО усилить свое присутствие у российских границ, передает «Царьград».