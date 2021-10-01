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Психолог Суздальцева дала совет по эпизоду с избиением 11-летней девочки в Калининграде
Общество
Психолог Суздальцева дала совет по эпизоду с избиением 11-летней девочки в Калининграде
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Юный возраст жертвы избиения не может служить оправданием в версии, что ребенок мог сам чем-либо спровоцировать обидчиков. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Людмила Суздальцева.

Эксперт прокомментировала случай избиения 11-летней девочки в Калининграде группой подростков из той же школы, где она учится. По словам социального педагога этого учебного учреждения, девочка, проживающая в настоящее время в детском доме, считается «проблемной», она могла сама спровоцировать конфликт.

«В 11 лет человек не на 100% отвечает за свои действия. Мы становимся совершеннолетними намного позже, когда несем ответственность во всех сферах жизни. Это подтверждено и религиозной нормой, и нашим уголовным правом. Если у ребенка 11 лет есть сложности с одноклассниками, чем бы они ни были обусловлены, он должен находиться под опекой взрослого», — сообщила специалист.

Людмила Суздальцева также отметила, что, по ее мнению, подобный случай вряд ли мог случиться на ровном месте.

«Это относится и к насильнику, и к жертве. Я бы сказала, что жертвами являются и другие ученики этого класса, которые были свидетелями того, что происходило. Поскольку есть свидетельства о предыстории и постистории, весьма вероятно, что все это развивалось не мгновенно. Это развивалось в течение какого-то времени. Я не могу ничего сказать о педагоге. Для того, чтобы говорить о том, что кто-то в чем-то виноват, кто-то что-то не сделал, нужно знать гораздо больше, чем я знаю сейчас», — пояснила собеседница ФАН.

Психолог Суздальцева дала совет по эпизоду с избиением 11-летней девочки в Калининграде
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В завершение она добавила, что в такой непростой ситуации, чтобы избежать проблем в будущем, все стороны конфликта должны помочь разобраться в случившемся и сделать правильные выводы.

«Нельзя девочку бросать с этим одну. Ей нужен взрослый человек, который будет на ее стороне: мама, учитель, социальный психолог из детского дома или юрист. Мне кажется, что и детям, которые участвовали в этом насилии тоже нужна помощь. У них могут быть те же чувства, что и у жертвы, плюс стыд и вина», — подытожила психолог.

Ранее детский и семейный психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН предупредила о последствиях запрета ребенку пользоваться смартфоном. По ее словам, перед покупкой гаджета необходимо договориться о правилах его использования.

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избиение школьники суздальцева
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