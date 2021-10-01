Жандарм-оборотень по кличке Рябой признался в убийствах и изнасилованиях во Франции

Париж, 1 октября. Экс-сотрудник французской жандармерии признался в совершении серии убийств и изнасиловании перед тем, как покончить с собой.

Бывшего правоохранителя нашли мертвым в окрестностях французского Монпелье. Рядом с телом находилась предсмертная записка, в которой мужчина признался в многочисленных преступлениях, совершенных более 30 лет назад, пишет газета Le Parisien.

Речь идет о 50-летнем бывшем жандарме, тело которого с признаками суицида нашли в приморском городке Гро-дю-Руа. Известно, что мужчина должен был явиться на допрос в полицию. Его заподозрили в серии громких убийств и изнасилований, совершенных с 1983 по 1994 год.

В оставленном сообщении Веров написал, что именно он был тем серийным убийцей по кличке Рябой. Однако после 1997 больше не совершал преступлений. Имен жертв и каких-либо деталей он не сообщил. На счету преступника как минимум три убийства и шесть изнасилований, среди его жертв есть и несовершеннолетние. Выйти на его след удалось благодаря современным технологиям по анализу ДНК.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб наткнулись на обгоревшее тело человека в Марселе.