Госдеп США не исключил встречи Блинкена и Макрона на следующей неделе

Вашингтон, 1 октября. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен намерен совершить рабочую поездку в Париж, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Представители Госдепа не исключают, что дипломат может провести встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Блинкен может прибыть в Париж на следующей неделе.

Ранее Блинкен выразил ожидания Соединенных Штатов от России в сфере противодействия киберпреступности. По словам американского госсекретаря, Москве следует принять участие в борьбе с деятельностью преступных группировок, которые используют для своих целей вирусы-вымогатели.