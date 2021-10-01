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Госдеп США не исключил встречи Блинкена и Макрона на следующей неделе

  /   Обновлено: 01 октября 2021 18:10
Политика
Госдеп США не исключил встречи Блинкена и Макрона на следующей неделе
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 1 октября. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен намерен совершить рабочую поездку в Париж, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Представители Госдепа не исключают, что дипломат может провести встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Блинкен может прибыть в Париж на следующей неделе.

Ранее Блинкен выразил ожидания Соединенных Штатов от России в сфере противодействия киберпреступности. По словам американского госсекретаря, Москве следует принять участие в борьбе с деятельностью преступных группировок, которые используют для своих целей вирусы-вымогатели.

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