Правозащитники обвинили ОАЭ в сокрытии нарушений прав человека при помощи «Экспо-2020»

Дубай, 1 октября. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) открылась международная выставка «Экспо-2020», что сопровождалось красочной церемонией, включившей в себя фейерверки, световые шоу и торжественные речи. На открытии выступили такие певцы, как Андреа Бочелли, Элли Голдинг, Мухаммад Абду, пианист Ланг Ланг, что должно было сыграть свою роль в придании статусности мероприятию.

Изначально проведение данного события предполагалось в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса дату пришлось сдвинуть. Власти ОАЭ решили не менять год в названии выставки из соображений брендинга и символизма — она была перенесена, а не отменена.

Масштабный выставочный комплекс выстроен с нуля на площади в 4,3 квадратных километра за восемь лет, что обошлось ОАЭ в 6,8 миллиарда долларов.

Выставка продлится шесть месяцев. Проходя под лозунгом «Объединяя умы, создавая будущее», она должна стимулировать приток инвестиций и торговлю. Проблема заключается в продолжающейся пандемии: несмотря на то, что большинство санитарных ограничений в ОАЭ снято, «Экспо-2020» требует ношения масок, а для посетителей от 18 лет — сертификата о пройденной вакцинации либо отрицательного теста на COVID-19.

«Мы вполне уверены, что, будучи ответственными за складывающуюся ситуацию с COVID, а также за предлагаемую нами захватывающую программу для посетителей, мы сможем продеть нитку в иголку, открыв [выставку], но в то же время сохранив первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности», — сказала Рим Аль Хашими, генеральный директор «Экспо-2020» и государственный министр ОАЭ.

«Экспо» проводится с 1851 года при участии большинства признанных государств мира; в текущем году на выставке представлены 192 государства. В ходе данного мероприятия страны-участницы ради привлечения инвестиций выставляют свои передовые достижения в области науки, культуры, промышленности, техники и прочих. Так, на «Экспо '74» был представлен первый мобильный телефон, а всемирная выставка 1889 года оставила в Париже Эйфелеву башню, демонстрирующую инженерные возможности страны.

Активизация правозащитников

Группа международных организаций объявила «Экспо-2020» проектом Абу-Даби по обелению собственной репутации на фоне систематических нарушений прав человека, подавления критики и инакомыслия.

Так, например, базирующаяся в США структура Human Rights Watch (HRW) утверждает, что с 2015 года власти ОАЭ игнорировали или отклоняли запросы о предоставлении доступа в страну экспертам ООН, исследователям в области прав человека, критически настроенным ученым и журналистам.

«Десятки мирных местных критиков в ОАЭ были арестованы, подвергнуты вопиюще несправедливым судебным разбирательствам <…> «ЭКСПО-2020» — это еще одна возможность для ОАЭ ложно представить себя на мировой арене открытой, толерантной и уважающей права страной, при этом закрывая пространство для общественных дискуссий и политической активности», — сказал Майкл Пейдж, заместитель директора HRW на Ближнем Востоке.

В июле 2021 года другие правозащитные структуры — Amnesty International, Forbidden Stories и консорциум международных медиа-организаций —утверждали, что израильская шпионская программа Pegasus использовалась рядом стран, включая ОАЭ, для взлома смартфонов, принадлежащих журналистам, чиновникам, правозащитникам и политическим лидерам.

#Expo2020 is another attempt by UAE authorities to whitewash the country's abysmal rights record.



While presenting a narrative of tolerance, the government continues to jail dozens of peaceful critics simply for expressing their views on human rights.https://t.co/zYtg7Sk2y4 pic.twitter.com/TSMXPxnRJP — Human Rights Watch (@hrw) October 1, 2021

Некоторые из тех граждан Эмиратов, чьи устройства стали объектом правительственной слежки, впоследствии оказались арестованы и подверглись жестокому обращению в заключении, утверждают правозащитники.

«Страны, участвующие в выставке, должны убедиться, что они не помогают ОАЭ обелить свой имидж и скрыть собственные злоупотребления», — добавил Пейдж.

Примечательно, что рекомендательную резолюцию о бойкоте «Экспо-2020» в середине сентября принял Европарламент, также сославшись на информацию о нарушении прав человека в арабской стране. Время покажет эффективность данного призыва.