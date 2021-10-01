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Президент Грузии обвинила Саакашвили в накале предвыборной обстановки в стране

  /   Обновлено: 01 октября 2021 18:11
Политика
Президент Грузии обвинила Саакашвили в накале предвыборной обстановки в стране
Новостное агентство «Харьков».

Тбилиси, 1 октября. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила экс-главу государства Михаила Саакашвили в накале предвыборной обстановки. Администрация лидера обнародовала ее заявление.

Грузинский лидер прокомментировала заявления Саакашвили о приезде в Батуми. Зурабишвили призвала политиков отказаться от уличных выступлений на фоне сообщений о возвращении экс-главы государства на родину.

«Правда это или нет, ясно одно, что эта тема разрушает предвыборную обстановку, напрягает и без того напряженное и уставшее общество», — подчеркнула президент.

Заявления Саакашвили доказывают, что он не думает о стране или честных выборах, добавила Зурабишвили. Президент отметила, что бывший глава Грузии делает ставку на дестабилизацию.

В Кремле ранее отреагировали на возвращение Саакашвили в родную страну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что там, где находится политик, всегда «цирк».

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