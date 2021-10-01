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Экс-возлюбленная Шаляпина сообщила об экстренной кремации его жены
Общество
Экс-возлюбленная Шаляпина сообщила об экстренной кремации его жены
Агентство городских новостей Москва

Москва, 1 октября. Супругу певица Прохора Шаляпина Татьяну Клаудию Девис экстренно кремировали. Об этом сообщила бывшая возлюбленная артиста светская львица Анна Калашникова в соцсетях.

Коронавирус нового типа забрал любимую супругу у популярного артиста. О смерти 42-летней бизнес-леди стало известно накануне, однако вскоре в окружении музыканта уже сообщили и о срочной кремации.

«Ребята, давайте поддержим Прохора. Из-за того, что Татьяну экстренно кремировали, он не сможет уже проститься с любимой», — отметила Калашникова в Instagram-аккаунте.

Светская львица призвала всех своих фолловеров посочувствовать артисту, который долго искал свое счастье и так быстро его лишился. Известно, что Татьяна Клаудия Девис заразилась коронавирусом нового типа на свадьбе с музыкантом. Вскоре она оказалась в одной из американских клиник, где медики почти месяц боролись за ее жизнь.

Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин отказался от многомиллионного наследства своей супруги в пользу ее родителей. Об этом сообщила его мама Елена Колесникова.

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