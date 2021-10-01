Госиспытания трех российских атомных подлодок завершатся до конца 2021 года

Москва, 1 октября. Государственные испытания трех атомных подводных лодок завершатся в России до конца текущего года, сообщает «Севмаш».

В частности, испытания пройдет субмарина «Белгород», которая является единственным представителем проекта 09852 и носителем подводных беспилотников «Посейдон». Аппарат был заложен как ударная субмарина типа «Антей», но достраивался по новому проекту. Так, в корпусе крейсера разместили дополнительный отсек, что сделало «Белгород» самой длинной подлодкой в мире — 184 метра при водоизмещении 30 тысяч тонн.

«На очереди — "Новосибирск", "Князь Олег" и "Белгород". Эти корабли до конца года должны выполнить еще несколько выходов в море на заводские и государственные испытания», — рассказал гендиректор компании Михаил Будниченко в комментарии ТАСС.

Ранее главком ВМФ РФ обсудил вопросы дальнейшего развития флота с представителями российской судостроительной отрасли. На обсуждение также был вынесен вопрос реализации контрактов, заключенных АО ПО «Севмаш» с Минобороны РФ по обслуживанию субмарин проектов «Борей» и «Борей-А».